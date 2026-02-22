Le dirigeant Tô Lâm participe au lancement du Têt de plantation d’arbres à Hanoï

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a participé ce dimanche 22 février à la cérémonie de lancement du "Têt de plantation d’arbres en mémoire éternelle du Président Hô Chí Minh", organisée par Hanoï en coordination avec le ministère de la Défense et le ministère de la Police, sur le chantier de construction du Musée du Parti communiste du Vietnam. La cérémonie a été organisée simultanément dans 126 communes et quartiers de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Pour rappel, le matin du premier jour du Nouvel An lunaire du Souris (11 janvier 1960), le Président Hô Chi Minh avait planté un banian au parc Thông Nhat à Hanoï, lançant officiellement le "Têt de plantation d’arbres". Depuis lors, cette cérémonie annuelle, organisée à chaque printemps, est devenue non seulement une tradition culturelle, mais aussi une action porteuse de sens durable pour le développement du pays.

Dans son discours de lancement du Têt de plantation d’arbres 2026, Tô Lâm a souligné que, 66 ans après la mise en œuvre de cette initiative selon les enseignements du Président Hô Chi Minh, le pays a profondément changé. De nombreuses collines dénudées ont été reverdisées, des forêts restaurées, et les zones rurales comme urbaines bénéficient davantage d’espaces ombragés. Le Têt de plantation d’arbres devient une belle tradition nationale et un vaste mouvement populaire générant d’importants bénéfices pour le pays.

Le dirigeant a toutefois averti que le changement climatique s’intensifie, que les catastrophes naturelles se complexifient et que les forêts restent menacées dans certaines régions. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts de plantation à plus grande échelle, en associant plantation, entretien des arbres et protection des forêts.

Il a réaffirmé que la ligne directrice constante du Parti et de l’État consiste à développer l’économie sans sacrifier l’environnement ; le développement économique doit aller de pair avec la préservation de l’environnement. La construction d’une ville moderne doit préserver les "poumons verts" au service de la population.

Il a souligné que Hanoï doit être à l’avant-garde du pays en matière de taux d’arbres par habitant et d’espaces publics verts, critère essentiel pour évaluer la qualité de vie. Les Comités du Parti et les autorités locales doivent considérer le développement des espaces verts et des plans d’eau comme une mission prioritaire dans l’aménagement de la capitale, afin que Hanoï devienne réellement une "ville dans la forêt, forêt dans la ville".

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à cette occasion, Nguyên Duy Ngoc, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a affirmé que la capitale coopérera étroitement avec les forces armées locales pour diffuser le mouvement de plantation, d’entretien et de protection des arbres. Chaque cadre, membre du Parti, organisme et citoyen sera un "ambassadeur vert" par des actions concrètes au quotidien, afin que le vert d’aujourd’hui devienne un patrimoine durable pour les générations futures.

Il est prévu que d’ici fin mars 2026, la ville plante entre 80.000 et 100.000 arbres et environ 400.000 arbres sur l’ensemble de l’année 2026. Le ministère de la Défense plantera environ 1,2 million d’arbres et le ministère de la Police plus de 3 millions d’arbres.

VNA/CVN