Tết du Cheval 2026

Le Premier ministre exige le renforcement du contrôle routier pour assurer des déplacements fluides

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une dépêche officielle ordonnant le renforcement des mesures visant à garantir l’ordre et la sécurité routière pendant les congés du Nouvel An lunaire (Têt) et la saison des fêtes printanières.

Photo : VNA/CVN

Dans la Dépêche n°16/CD-TTg, le chef du gouvernement a salué les efforts efficaces du ministère de la Police - dont la police de la circulation constituant le noyau -, du ministère de la Construction ainsi que des Comités populaires des villes et provinces pour assurer la sécurité des déplacements durant le Têt.

Il a toutefois souligné que la situation du trafic demeure complexe, avec plusieurs accidents particulièrement graves survenus sur les routes et les voies navigables, la persistance de la conduite en état d’ivresse ainsi que certains cas de résistance aux forces de l’ordre.

Afin de renforcer l’ordre et la sécurité routière lors du dernier jour des congés du Têt (22 février) et durant la saison des fêtes printanières, il a demandé au ministère de la Sécurité publique d’augmenter les effectifs et les moyens de patrouille pour surveiller la circulation sur les autoroutes, les routes locales et dans le transport de passagers, en particulier les autocars-lits à deux étages.

La police est tenue de sanctionner strictement les infractions, en ciblant les causes profondes des accidents, notamment les violations liées au taux d’alcoolémie, les excès de vitesse, les surcharges, les arrêts ou demi-tours illégaux… Des mesures sévères doivent également être appliquées contre les actes troublant l’ordre public ou s’opposant aux forces de l’ordre.

Le ministère de la Police, le ministère de la Construction, les autorités locales et les organes concernés doivent élaborer des plans de régulation adaptés afin de réduire les risques de congestion, en particulier aux postes de péage, sur les autoroutes et aux portes des grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Ils sont également appelés à intensifier la communication pour sensibiliser la population et renforcer le respect du code de la route.

Le ministère de la Construction est chargé de renforcer la gestion des activités de transport, d’accroître les inspections et de traiter rigoureusement les infractions liées aux services de transport routier et fluvial.

De son côté, le ministère de la Santé doit demander aux établissements médicaux de préparer le personnel, les équipements et les capacités nécessaires pour assurer les secours d’urgence, notamment sur les axes majeurs et dans les zones à forte densité de circulation, afin de limiter les pertes humaines en cas d’accident.

Photo : VNA/CVN

Les présidents des Comités populaires provinciaux sont tenus d’assumer directement la responsabilité de l’ordre et de la sécurité routière dans leurs localités. Des mesures doivent être immédiatement mises en œuvre en cas d’incident, en particulier lors du dernier jour des congés du Têt et durant la saison festive, afin de prévenir les accidents graves.

Le Premier ministre a également demandé aux autorités locales de coordonner étroitement avec les ministères et les unités concernées pour appliquer des plans de régulation appropriés et éviter les embouteillages prolongés.

Les présidents des Comités populaires devront assumer l’entière responsabilité devant le gouvernement et le Premier ministre si la sécurité routière n’est pas garantie dans leurs localités.

VNA/CVN