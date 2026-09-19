Trafic brièvement interrompu à l'aéroport de Luxembourg en raison de drones

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|L’aéroport de Luxembourg a suspendu ses vols vendredi soir 18 septembre après la détection de drones.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Les opérations de vol à l'aéroport de Luxembourg (...) ont repris", a fait savoir l'installation sur son site Internet après les avoir suspendues.
Cette suspension constituait "une mesure de précaution pour assurer la sécurité des passagers, des équipages des compagnies aériennes, du personnel de l'aéroport et des appareils", a expliqué l'aéroport.
Le communiqué ne précise pas l'origine des engins repérés. L'aéroport dit continuer à suivre la situation et met en garde contre des retards et perturbations du trafic.
AFP/VNA/CVN