Trafic brièvement interrompu à l'aéroport de Luxembourg en raison de drones

Le trafic a été brièvement interrompu à l'aéroport de Luxembourg dans la nuit du 18 au 19 septembre après la détection de drones qui effectuaient un vol non autorisé dans le périmètre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Les opérations de vol à l'aéroport de Luxembourg (...) ont repris", a fait savoir l'installation sur son site Internet après les avoir suspendues.

Cette suspension constituait "une mesure de précaution pour assurer la sécurité des passagers, des équipages des compagnies aériennes, du personnel de l'aéroport et des appareils", a expliqué l'aéroport.

Le communiqué ne précise pas l'origine des engins repérés. L'aéroport dit continuer à suivre la situation et met en garde contre des retards et perturbations du trafic.

AFP/VNA/CVN