Les réserves d'eau douce de la planète continuent de diminuer et les glaciers de reculer

Les cours d'eau du monde entier ont connu en 2025 l'une des années les plus sèches depuis plus de trois décennies, selon un nouveau rapport publié jeudi 17 septembre par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), qui relève que cette situation s'inscrit dans un contexte de baisse à long terme des réserves d'eau douce de la Terre et de recul durable des glaciers - des tendances lourdes de conséquences pour les populations et les économies à l'avenir.

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Photo : UN/CVN

Le Rapport sur l'état des ressources en eau dans le monde montre que le cycle de l'eau est devenu plus irrégulier et imprévisible, oscillant entre pénuries et excès. Ces sept dernières années, le nombre de cours d'eau présentant un écoulement "normal" a été le plus faible depuis 1991.

Pour la septième année consécutive, le nombre de bassins hydrographiques présentant des conditions "normales" était nettement minoritaire : il oscillait entre 34% et 38% du total, contre une moyenne de 46% entre 1991 et 2020.

Les réserves d'eaux continentales, c'est-à-dire la quantité totale d'eau stockée dans les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau, l'humidité du sol, la végétation, la glace et la neige, diminuent depuis le milieu des années 2010.

Selon la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo, les réserves d'eau jouaient autrefois le rôle de "compte d'épargne" de la planète qui permettait d'absorber les effets des épisodes occasionnels de sécheresse, évitant ainsi une crise de l'eau. "L'un des principaux constats du rapport 2025 concerne ce qui arrive à ce compte d'épargne. Et la réponse est simple : nous sommes en train de l'épuiser", a-t-elle déclaré aux journalistes lors du lancement du rapport à Genève.

En 2025, pour la quatrième année consécutive, toutes les régions glaciaires de la planète ont perdu de la masse glaciaire, ce qui a entraîné la survenue d'aléas à court terme, tels que des inondations, et une insécurité hydrique à long terme. Entre 2023 et 2025, les glaciers ont perdu de la masse pour chaque année considérée. Leur perte de masse cumulée à l'échelle mondiale s'élève à 1.400 gigatonnes d'eau, ce qui équivaut à environ un tiers des prélèvements annuels d'eau douce.

"Les 19 régions glaciaires du monde ont toutes perdu de la glace", a noté à la même occasion Wayne Jenkinson, directeur de l'hydrologie et de la cryosphère à l'OMM. En Asie centrale, en Islande, dans l'Arctique russe ainsi que dans l'ouest du Canada et aux Etats-Unis, 2025 figure parmi les trois années les plus mauvaises jamais enregistrées, selon lui.

Chacune des cinq dernières années, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) du monde entier ont signalé des inondations et des sécheresses record. Certaines régions n'ont disposé d'aucun temps de récupération entre deux épisodes, mentionne le rapport.

"L'eau ne respecte pas les frontières. Le bilan hydrique d'un bassin fluvial peut dépendre de ce qui se passe dans un autre pays. Le recul d'un glacier dans un pays modifie la disponibilité de l'eau pour des populations situées à des centaines de kilomètres en aval. C'est précisément pour cette raison que nous avons besoin de mettre en commun des données, des normes et des alertes précoces, ce qui est exactement la raison d'être de l'OMM", a souligné Mme Saulo.

AFP/VNA/CVN