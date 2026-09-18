Nigeria : 37 mineurs présumés illégaux meurent en détention

Le gouvernement de l'État du Niger, situé dans le Centre du Nigeria, a annoncé que 37 personnes soupçonnées d'être des mineurs illégaux étaient mortes tôt jeudi 17 septembre alors qu'elles étaient détenues par la Défense civile de cet État.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Ce matin, nous avons appris à notre réveil qu'environ 37 personnes étaient décédées alors qu'elles étaient détenues par la Défense civile ici, à Minna", a déclaré le gouverneur de l'État du Niger, Mohammed Umaru Bago, lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale de l'Etat.

"C'est tellement triste, c'est tellement tragique", a-t-il ajouté en annonçant la mise en place d'une commission d'enquête sur ces décès qui, selon un rapport de renseignement consulté par l'AFP, seraient dus "à la surpopulation et à une ventilation insuffisante au sein d'un centre de détention".

La police avait précédemment annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de "dizaines" de ces mineurs présumés illégaux pendant leur détention dans des locaux du Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria (NSCDC).

La Défense civile épaule la police pour assurer la sécurité, protéger les actifs nationaux sensibles et les infrastructures.

Le gouverneur a décrété trois jours de deuil et reporté le début de la campagne électorale en vue des élections - présidentielle, législatives et sénatoriales - prévues en janvier.

L'État du Niger, grand comme plus de deux fois la Belgique, est riche en ressources minérales et attire des milliers de mineurs artisanaux qui extraient majoritairement de l'or.

La Défense civile avait déclaré avoir appréhendé "des dizaines de mineurs présumés illégaux" mardi et mercredi. "Dans la nuit du 17 septembre 2026, des dizaines de suspects détenus ont été retrouvés morts, à la suite d'une suspicion de flambée de maladie", avait-elle ajouté.

AFP/VNA/CVN