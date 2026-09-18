Japon : des poubelles robotisées mobiles à la rescousse d'une gare de Tokyo

La gare la plus fréquentée au monde, située au coeur de Tokyo, au Japon, teste actuellement si des poubelles robotisées mobiles peuvent alléger la charge de travail des agents d’entretien, a déclaré vendredi 18 septembre un représentant de l’opérateur ferroviaire.

>> Bosch parie sur les robots humanoïdes pour se relancer

>> IA, robots et souveraineté numérique au coeur des 10 ans de VivaTech

>> Robots intelligents : l'Europe affiche ses ambitions

Photo : AFP/VNA/CVN

La gare de Shinjuku est un vaste complexe de transport desservi par plusieurs compagnies ferroviaires qui accueillent plus de 2,7 millions de voyageurs chaque jour. Elle détient le record du monde Guinness de la gare la plus fréquentée au monde.

Dans une partie de la gare exploitée par la compagnie ferroviaire East Japan Railway (JR East), les poubelles sont vidées manuellement plus de dix fois par jour, bien que leur nombre ait été réduit ces dernières années pour des raisons de propreté et de sécurité.

JR East teste actuellement trois poubelles automatisées, chacune mesurant un peu plus d’un mètre de haut et se déplaçant à une vitesse prudente de 20 centimètres par seconde.

"Nous voulions tester dans quelle mesure un tel dispositif peut fonctionner de manière automatique et sûre dans un environnement comme celui de la gare de Shinjuku", a déclaré à l’AFP Shinya Kawamichi, responsable de la recherche chez JR East.

"Nous voulons voir quelle différence apportent ces poubelles mobiles qui collectent les déchets, et si les gens sont réellement disposés à y jeter leurs déchets", a-t-il ajouté.

Ce projet pilote, qui se déroulera jusqu’à fin novembre, mettra les robots à l’épreuve dans le hall souterrain de la gare, toujours très animé, où ils sont censés acheminer les déchets vers les agents de service.

M. Kawamichi a précisé que les robots étaient conçus pour être "lents, afin que les gens puissent y jeter leurs déchets et qu’ils puissent s’arrêter à tout moment".

L’entreprise souhaitait également vérifier si les robots étaient capables de se frayer un chemin au milieu d’une foule dense et s’ils seraient bien acceptés par les usagers, dans l’optique d’étendre les utilisations futures de cette technologie.

Ces engins volumineux aux yeux globuleux ont rencontré un franc succès auprès des touristes, dont beaucoup se sont arrêtés pour les prendre en photo.

"Leurs yeux sont vraiment mignons", a confié Chris Genseliein, un conducteur de train allemand de 30 ans, ajoutant qu’il avait eu du mal à trouver des poubelles dans les gares japonaises.

AFP/VNA/CVN