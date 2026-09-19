France : un enfant de 7 ans blesse mortellement sa tante dans le Val-de-Marne

Un enfant de 7 ans a blessé mortellement sa tante dans la nuit de jeudi 17 septembre à vendredi 18 septembre à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), a indiqué une source policière à l’AFP vendredi. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces faits sont survenus après un différend entre la victime et sa sœur, la mère de l’enfant.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La source policière a indiqué que les forces de l’ordre étaient intervenues vers 04h30 (02h30 GMT) à Saint-Maur-des-Fossés, ville située à quelques kilomètres au sud-est de Paris. Les deux sœurs se sont disputées dans l’appartement de la mère de l’enfant, a-t-elle précisé, et ce dernier a donné un coup de couteau à sa tante.

La victime présentait une plaie au cou et est décédée dans la rue peu de temps après, vers 05h15, a poursuivi cette source.

Les fonctionnaires de police ont trouvé la mère et l’enfant sur les lieux du drame, a-t-elle ajouté sans plus de précisions.

Sollicité par l’AFP vendredi soir 18 septembre, le parquet de Créteil a confirmé qu’une enquête pour meurtre avait été ouverte et confiée à la police judiciaire, mais n’a pas souhaité communiquer davantage à ce stade.

AFP/VNA/CVN