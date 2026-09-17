L'Australie annonce un tour de vis sur les visas étudiants et vacances-travail

L'Australie va renforcer sa législation concernant les visas étudiants et vacances-travail, a annoncé jeudi 17 septembre le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, invoquant la nécessité de soulager la pression sur le marché du logement.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'immigration reste "fondamentalement une force pour l'Australie", mais les Australiens veulent savoir que le gouvernement "maîtrise" l'immigration, a-t-il déclaré.

"Nous devons ralentir suffisamment l'immigration pour que le marché du logement ait une chance de rattraper son retard", a-t-il déclaré à la presse à Canberra.

La nouvelle réglementation limitera notamment la possibilité de passer d'un cycle d'études à un autre pour demeurer plus longtemps dans le pays, ainsi que les conditions de séjour des familles.

Les autorités renforceront par ailleurs la lutte contre les personnes dépassant la durée de leur visa, avec le recrutement de 100 agents supplémentaires et la création de 250 nouvelles places de rétention, a indiqué M. Burke.

L'Australie mène une politique très stricte en matière d'immigration illégale, mais a offert jusqu'à présent une grande quantité de visas étudiants ou permettant aux jeunes étrangers d'effectuer des petits boulots durant leur séjour.

Les titulaires de ces visas dits vacances-travail seront désormais soumis à un tirage au sort pour pouvoir rester une deuxième ou une troisième année, avec seulement 5.000 visas disponibles pour cette dernière option.

Les personnes ayant des compétences dans les domaines du BTP seront prioritaires pour l'octroi de visas, a ajouté le ministre, alors que le pays accuse un déficit de centaines de milliers de logements.

Les organisations patronales ont déjà mis en garde sur les risques économiques que feraient peser une réduction de cette forme de main d'oeuvre.

Le ministre a nié que le Parti travailliste au pouvoir durcissait ses règles en réponse à la montée en puissance du parti d"extrême droite One Nation, crédité de 25% d'intentions de vote dans les sondages.

Le pays-continent de près de 28 millions d'habitants, a enregistré un solde migratoire positif de 292.000 personnes lors du dernier exercice achevé en mars, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

L'objectif est de ramener ce chiffre à 225.000 une fois que la nouvelle législation fera effet, selon M. Burke.

L'Australie compte 753.000 étudiants étrangers, le groupe le plus important parmi les nouveaux résidents. La majorité d'entre eux sont originaires de Chine et d'Inde.

Très populaire chez les jeunes actifs étrangers, la formule visa-travail connaît elle un succès tel que 80.000 demandes en provenance du seul Royaume-Uni sont en souffrance, a reconnu M. Burke.

AFP/VNA/CVN