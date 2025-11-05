Belgique : le trafic aérien suspendu dans deux aéroports après que des drones y ont été repérés

>> Trafic stabilisé à l'aéroport de Munich après des alertes aux drones
|Dans l’encadré : un drone repéré dans le ciel à proximité de l’aéroport de Zaventem le 4 novembre vers 20h00.
|Photo : BELGA/BELPRESS /CVN
Peu avant 20h00 (19h00 GMT), un drone a été repéré en train de survoler l'aéroport de Bruxelles, a déclaré un porte-parole de Skeyes, l'entreprise responsable du contrôle aérien en Belgique. "Par mesure de précaution, tout le trafic aérien a été temporairement suspendu".
"Lorsqu'un drone est repéré, la procédure standard consiste à suspendre les vols pendant au moins 30 minutes pour laisser le temps aux vérifications nécessaires et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres survols indésirables", a indiqué le porte-parole.
Dans un premier temps, des déviations vers l'aéroport de Liège ont été annoncées, avant que celui-ci ne signale également la présence de drones à proximité. Skeyes a affirmé qu'il n'y a pas encore de preuves pour établir un lien entre les observations faites à Bruxelles et Liège.
Xinhua/VNA/CVN