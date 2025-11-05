Belgique : le trafic aérien suspendu dans deux aéroports après que des drones y ont été repérés

Le trafic aérien à l'aéroport de Bruxelles et à celui de Liège a été suspendu mardi soir 4 novembre par mesure de sécurité après que des drones y ont été repérés, selon les médias belges.

>> Trafic stabilisé à l'aéroport de Munich après des alertes aux drones

>> Alerte aux drones à Berlin : les vols suspendus pendant près de deux heures

Photo : BELGA/BELPRESS /CVN

Peu avant 20h00 (19h00 GMT), un drone a été repéré en train de survoler l'aéroport de Bruxelles, a déclaré un porte-parole de Skeyes, l'entreprise responsable du contrôle aérien en Belgique. "Par mesure de précaution, tout le trafic aérien a été temporairement suspendu".

"Lorsqu'un drone est repéré, la procédure standard consiste à suspendre les vols pendant au moins 30 minutes pour laisser le temps aux vérifications nécessaires et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres survols indésirables", a indiqué le porte-parole.

Dans un premier temps, des déviations vers l'aéroport de Liège ont été annoncées, avant que celui-ci ne signale également la présence de drones à proximité. Skeyes a affirmé qu'il n'y a pas encore de preuves pour établir un lien entre les observations faites à Bruxelles et Liège.

Xinhua/VNA/CVN