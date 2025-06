La culture vietnamienne présentée au festival d'été Sommerfest en Allemagne

Le magazine en ligne des Vietnamiens en Allemagne Huong Viêt (Parfum vietnamien) et la diaspora vietnamienne ont présenté la culture du Vietnam aux amis allemands et internationaux lors du festival d’été Sommerfest, tenu les 28 et 29 juin à Augsbourg, dans l’État de Bavière.