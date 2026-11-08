Tourisme et commerce unissent leurs forces

Le Vietnam entend faire du tourisme d’achat un moteur de croissance en diversifiant les expériences proposées aux visiteurs. Centres outlet, marchés nocturnes et paiements numériques figurent parmi les pistes pour stimuler les dépenses touristiques et valoriser les produits locaux.

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Photo : VNA/CVN

Le tourisme a été identifié comme un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère par la Résolution N°26 du Bureau politique. L’expérience des visiteurs constitue un avantage concurrentiel majeur pour renforcer l’attractivité du Vietnam.

Déjà exploité par de nombreux pays pour attirer les voyageurs et stimuler les recettes touristiques, le tourisme d’achat reste encore peu développé au Vietnam, malgré un potentiel remarquable.

Un potentiel stratégique à exploiter

"Pour améliorer l’expérience des touristes et accroître leurs dépenses, il faut développer une offre diversifiée répondant à leurs besoins en matière de restauration, de shopping, de loisirs et de divertissement", souligne Nguyễn Trùng Khánh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam. L’allongement des séjours et la diversification des expériences contribueront directement à accroître les retombées économiques du secteur.

En 2025, le Vietnam a accueilli plus de 21 millions de visiteurs internationaux et environ 137 millions de touristes nationaux, pour des recettes avoisinant 1.000 billions de dôngs. Pour 2026, le secteur vise respectivement 25 millions et 150 millions de visiteurs, ainsi que 1.125 billions de dôngs de recettes.

À l’horizon 2030, la Résolution N°26 fixe des objectifs ambitieux de 45 à 50 millions d’arrivées internationales, d’environ 160 millions de visiteurs nationaux et de 80 à 90 milliards de dollars de recettes touristiques. Le Vietnam ambitionne aussi de figurer d’ici à parmi parmi les pays les plus compétitifs au monde dans le domaine du tourisme.

Une coopération institutionnelle renforcée

Pour soutenir cette dynamique, l’Autorité nationale du tourisme, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et l’Autorité de gestion et de développement du marché intérieur, rattachée au ministère de l’Industrie et du Commerce, ont consolidé leur coopération par un mémorandum d’entente pour la période 2026-2030.

Faisant suite à un accord initial signé en 2020, ce partenariat vise à développer de nouveaux modèles de tourisme d’achat, à élargir les débouchés des produits vietnamiens, à stimuler la consommation intérieure et à protéger les droits des consommateurs, dont les touristes.

“Cette signature revêt une importance concrète dans le contexte où le pays s’efforce d’atteindre une croissance économique à deux chiffres”, indique Nguyễn Trùng Khánh, soulignant l’importance de cette coordination pour le développement national.

Selon Trần Hữu Linh, directeur de l’Autorité de gestion et de développement du marché intérieur, le tourisme d’achat diversifie l’offre touristique et rapproche les consommateurs des produits vietnamiens, des spécialités régionales et de l’artisanat. Associer shopping, gastronomie et découverte culturelle renforce également l’attractivité des destinations.

Diversifier l’offre et simplifier le parcours d'achat

La Résolution N°26 du 22 août 2026 préconise le développement du tourisme d’achat autour des produits vietnamiens, des centres outlet, des boutiques hors taxes, des centres commerciaux et des marchés nocturnes.

Le 25 septembre 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce a approuvé, par la décision N°2412/QĐ-BCT, un projet visant à structurer cette offre d’ici à 2030, avec une vision prospective à l’horizon 2045. Trois formats sont privilégiés : des villages outlet haut de gamme associant shopping et tourisme, des espaces de vente urbains ou périurbains et des concepts intégrés à des complexes multifonctionnels.

Photo : CTV/CVN

Pour 2026-2030, des projets pilotes sont prévus à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Đà Nẵng, Quảng Ninh et Phú Quốc, avant une extension aux trois régions du pays entre 2030 et 2045.

“Le développement des centres outlet devrait contribuer à accroître les dépenses des touristes internationaux au Vietnam”, estime Trần Hữu Linh. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville étudient actuellement les conditions nécessaires à ce modèle, qui suscite l'intérêt d’autres localités.

L’économie nocturne constitue un autre axe de développement majeur. Le ministère de l’Industrie et du Commerce prépare un projet de décret remplaçant le décret N°60/2024 relatif au développement et à la gestion des marchés. Le texte prévoit notamment de préciser les responsabilités des autorités provinciales en matière de politiques adaptées aux marchés nocturnes.

Le projet de stratégie de développement du marché intérieur à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, prévoit de diversifier les services nocturnes en associant shopping, gastronomie, culture, divertissement et découverte touristique. Avec près de 9.000 marchés dans le pays, la modernisation des infrastructures et des mécanismes de gestion demeure essentielle.

Parallèlement, une meilleure intégration des spécialités régionales, des produits du programme OCOP (À chaque commune son produit) et des marques vietnamiennes aux circuits touristiques permettra d’élargir leurs débouchés. La coopération avec les agences de voyages, les hébergements et les points de vente facilitera leur promotion.

La modernisation des paiements constitue également un levier déterminant pour simplifier les actes d'achat. “Les paiements sans espèces, notamment transfrontaliers, facilitent grandement les déplacements des touristes. L’élargissement des moyens de paiement adaptés aux principaux marchés émetteurs contribuera à améliorer leur expérience d’achat”, précise Nguyễn Trùng Khánh.

En renforçant les liens entre commerce et tourisme, le Vietnam entend stimuler la consommation, valoriser les produits locaux et accroître l’attractivité de ses destinations. Cette coopération doit aussi contribuer à bâtir un environnement touristique sain, sûr et accueillant, afin de faire du tourisme un véritable secteur économique stratégique.

Thao Nguyên/CVN



