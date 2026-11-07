Le tourisme, pilier de l’économie vietnamienne

La Résolution N°26 du 22 août 2026 du Politburo du Parti sur le développement du tourisme vietnamien en tant que secteur économique stratégique dans la nouvelle ère est considérée comme un jalon historique, ouvrant la voie à un essor du secteur dans les années à venir.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Forum économique mondial (WEF), le Vietnam est passé de la 75e place sur 141 économies en 2015 à la 63e sur 140 en 2019 dans l’Indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI). En 2026, il a atteint le 52e rang sur 110 économies, gagnant ainsi sept places par rapport à 2024. Le pays a également été distingué à plusieurs reprises lors des World Travel Awards en tant que “Première destination patrimoniale mondiale” et “Première destination d’Asie”. De nombreuses récompenses ont par ailleurs été décernées à ses localités et entreprises.

Grâce aux résultats enregistrés, le voyage est devenu un secteur prépondérant, affirmant son rôle majeur dans le développement socio-économique du Vietnam. Sa croissance a eu des retombées positives sur de nombreux domaines d’activité, contribuant à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration du niveau de vie, à la métamorphose du paysage urbain et rural, à la préservation comme à la valorisation du patrimoine culturel national, ainsi qu’à la promotion de l’image du pays et de la population vietnamienne.

Une dynamique d’expansion remarquable

À Hanoï, au-delà des zones piétonnes, plusieurs offres de tourisme nocturne sont devenues des marques distinctives de la capitale. Parmi elles figurent les circuits “Nuit sacrée” à la prison de Hỏa Lò, “Une nuit au palais impérial royal de Thăng Long - Une expérience unique” à la Cité impériale de Thăng Long - Hanoï, ainsi que “L’essence de la tradition académique” au Temple de la Littérature…

Après une longue période caractérisée par la répétition des mêmes prestations, de nombreux jardins et zones d’écotourisme du Delta du Mékong ont investi dans leur propre renouvellement, en proposant de nouvelles activités pour séduire les visiteurs. Le secteur touristique de l’Ouest du Vietnam cherche aussi des solutions adaptées pour attirer les touristes et les fidéliser dans le nouveau contexte territorial consécutif aux réorganisations administratives. Il s’agit notamment d’organiser des activités économiques nocturnes, des événements et de grands spectacles dédiés à l’histoire, à la culture et aux habitants de la région.

Active dans le secteur touristique et l’organisation d’événements, la société par actions GBest Vietnam a fait du tourisme MICE (réunions, voyages de motivation, conférences et expositions) un axe prioritaire de sa stratégie de développement. Au lieu de proposer uniquement des circuits et des prestations isolés, GBest entend concevoir des programmes MICE sur mesure, adaptés aux objectifs de chaque entreprise.

D’après Nguyễn Thị Huyền, directrice générale de la société, “le tourisme MICE constitue un segment à forte valeur ajoutée, générant des revenus non seulement pour les agences de voyages, mais aussi pour les compagnies aériennes, les transporteurs, les établissements d’hébergement, les organisateurs de conférences, les services de restauration, le commerce et les prestataires locaux. Il est donc indispensable de développer ce segment au sein d’un écosystème touristique pleinement intégré”.

Photos : VNA/CVN

Nguyễn Trung Quân, directeur de la Société de tourisme aérien du Vietnam Avitour et chef de la commission des relations extérieures et de la promotion touristique du Club du tourisme UNESCO de Hanoï, souligne pour sa part que “les entreprises doivent renouveler leurs produits, former leurs ressources humaines, appliquer les nouvelles technologies et améliorer la qualité de leurs services. Leur rôle ne consiste pas seulement à acheminer les visiteurs vers les destinations : elles doivent également enrichir leur expérience, préserver l’image des sites touristiques et créer une valeur durable pour les communautés locales. L’efficacité du tourisme doit se mesurer à la valeur générée par chaque voyage, et non au seul nombre de touristes”.

Un nouveau cap stratégique

Le tourisme vietnamien aborde une nouvelle phase de son développement. La Résolution N°26 définit une vision plus ambitieuse, fixe des objectifs réhaussés et prévoit des mesures novatrices. Elle souligne la nécessité de développer le voyage en tant qu’écosystème économique intégré, mobilisant l’ensemble du système politique. Le 7 septembre 2026, le gouvernement a adopté la Résolution N°263 afin de concrétiser et de mettre en œuvre de façon coordonnée les orientations, les objectifs, les missions et les solutions définis dans la Résolution N°26.

Il s’agit d’opérer une mutation profonde dans la conception et les modes de développement du tourisme, en privilégiant la qualité, l’efficacité, la durabilité et une forte valeur ajoutée. Le voyage doit jouer pleinement son rôle de moteur de croissance, en lien étroit avec la transformation numérique, la transition verte, le développement culturel, la garantie de la défense et de la sécurité nationales ainsi que le renforcement de la compétitivité du pays.

La Résolution N°263 énonce les missions et mesures prioritaires : renouveler les approches et renforcer la responsabilité des dirigeants ; perfectionner le cadre institutionnel et les politiques afin de libérer les ressources ; développer les infrastructures et des pôles touristiques compétitifs ; intensifier la promotion et la communication afin de renforcer la marque touristique vietnamienne…

Nguyễn Trùng Khánh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, indique que, malgré sa forte croissance, le tourisme vietnamien reste confronté à d’importants défis pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 : accueillir entre 45 et 50 millions de visiteurs internationaux, recevoir 160 millions de nationaux et contribuer à environ 10-12% du PIB.

À cet égard, plusieurs obstacles doivent être levés de façon coordonnée, notamment en matière de politique des visas, d’investissement dans les infrastructures, de développement des produits touristiques, de promotion et de transformation numérique. Face aux exigences croissantes en matière d’efficacité économique, le secteur doit non seulement augmenter le nombre de voyageurs, mais aussi accroître la valeur réelle que le tourisme génère pour l’économie nationale.

Inforgraphie : CVN

La marque “Festival des fleurs de Đà Lạt”

La province de Lâm Đồng (Centre) engage les démarches nécessaires à la protection de la marque du “Festival des fleurs de Đà Lạt” pour préserver son identité et sa renommée. Cette initiative vise à valoriser cet événement d’envergure et à soutenir le développement durable du tourisme.

Conformément aux directives du Comité populaire provincial, le Service des sciences et des technologies de Lâm Đồng déploie les démarches d’enregistrement et de protection de la marque “Festival des fleurs de Đà Lạt”. Cette mission devrait se poursuivre jusqu’en novembre. Le Service a ainsi lancé un appel à candidatures auprès des organismes de conseil répondant aux critères requis.

Photo : VNA/CVN

Les travaux portent principalement sur la recherche documentaire, les études d’antériorité et l’évaluation des possibilités d’enregistrement d’une marque de certification pour les différentes catégories de services liés à ce festival. Ils visent également à finaliser les critères et les méthodes de certification des produits et services portant cette marque, à élaborer un règlement d’utilisation, à constituer et déposer le dossier d’enregistrement, puis à suivre son examen auprès de l’Office de la propriété intellectuelle.

La protection de la propriété intellectuelle revêt une importance particulière pour préserver les actifs immatériels associés à l’image et à la réputation de Lâm Đồng. Une fois la marque protégée conformément à la réglementation, son utilisation pourra s’appuyer sur un cadre juridique plus solide, afin de limiter les usages non autorisés ou susceptibles d’induire le public en erreur et de porter atteinte à la renommée du festival.

Photos : VNA/CVN

Par ailleurs, cette protection contribuera à accroître la valeur des produits et services associés, tout en encourageant les entreprises, les organisations et la communauté locale à s’investir dans le développement des activités culturelles, touristiques et commerciales. Le Festival des fleurs de Đà Lạt pourra ainsi devenir un formidable levier de promotion pour la province et renforcer la compétitivité de son tourisme.

Préserver l’authenticité

Le Festival des fleurs de Đà Lạt ne constitue pas seulement un rendez-vous culturel et touristique périodique. Il demeure indissociable de l’image même de Đà Lạt, surnommée la “Cité des mille fleurs”. Au fil de ses éditions, le festival contribue à faire découvrir aux visiteurs vietnamiens et étrangers la beauté des fleurs, le savoir-faire floricole, le paysage urbain et les particularités culturelles de cette région des hauts plateaux.

Les espaces d’exposition, les compositions florales artistiques, les chars fleuris, les rues parées de couleurs éclatantes et les installations décoratives ont contribué à forger l’identité propre de l’événement. La participation active des habitants, des horticulteurs, des villages floricoles, des entreprises et des organisations locales en fait un véritable rendez-vous communautaire, où s’expriment l’identité locale et la créativité de la population.

Photos : VNA/CVN

Au fil de son expansion, le festival se doit de renouveler ses contenus et ses formats afin de répondre à la diversité croissante des attentes des visiteurs. Toutefois, le végétal doit demeurer au cœur de l’événement et continuer à le distinguer des autres manifestations culturelles et de divertissement.

La protection de la propriété intellectuelle doit donc s’inscrire dans une stratégie de développement à long terme de la marque. Outre l’accomplissement des formalités juridiques, les autorités locales doivent veiller à maintenir la qualité de l’organisation, à valoriser les paysages, à renouveler les installations artistiques et à consolider la participation de la communauté.

Selon les orientations retenues, la 11e édition du Festival des fleurs de Đà Lạt, prévue en décembre 2026, aura pour thème “Đà Lạt, une symphonie de couleurs florales et de musique”. Elle vise à associer les atouts floricoles de la ville à des activités musicales, culturelles et de divertissement, afin de diversifier les expériences proposées aux habitants et aux voyageurs.

Selon le programme prévisionnel, l’événement comprendra 11 programmes principaux et 25 activités associées. Parmi les initiatives mettant en valeur l’identité du festival figurent l’espace floral, le marché des légumes et des fleurs, la rue du thé, du café et des spécialités locales, ainsi que des expositions de fleurs et de plantes ornementales.

La protection de la propriété intellectuelle de la marque du “Festival des fleurs de Đà Lạt” ne vise donc pas uniquement à protéger une simple dénomination liée à un événement. Elle contribuera également à préserver la réputation, l’identité et la valeur économique de l’ensemble du festival.

Nguyên Thành/CVN