Talents : le mérite doit primer sur le statut

Adoptée au 4 e plénum du Comité central du Parti (XIV e mandat), la Conclusion N°105 vise à attirer et valoriser les profils d’exception des secteurs stratégiques, jugés sur leurs réalisations plutôt que sur leur statut. Objectif : environ 1.000 talents nationaux d’ici 2030.

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>> Un programme d’action pour attirer et valoriser les talents dans les secteurs clés

Photo : VNA/CVN

Le 15 octobre 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a signé, au nom du Comité central, la Conclusion N°105-KL/TW. Ce texte fixe la nouvelle politique en faveur des talents dans les secteurs clés, au service d’un développement rapide et durable du pays.

Présentant le document lors de la conférence nationale du 16 octobre, Phạm Thị Thanh Trà, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre, a souligné que les talents, qu’ils travaillent dans le public ou le privé, au Vietnam ou à l’étranger, sont “une ressource de la nation”.

La cheffe adjointe du gouvernement a rappelé que, dans un contexte de compétition stratégique accrue, de nombreux pays voient dans l’attraction et la valorisation des talents un moteur de la science, de la technologie et de l’innovation.

Au Vietnam, la Résolution du XIVe Congrès du Parti fixe pour objectif de faire du pays, d’ici 2045, une économie développée à revenu élevé. Une telle trajectoire exige des profils d’exception capables de concevoir les politiques publiques, de maîtriser les technologies et de piloter de grands projets.

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Ces dernières années, le cadre institutionnel et les politiques en faveur des talents se sont progressivement perfectionnés. Plusieurs localités, dont Hô Chi Minh-Ville (Sud), Đà Nẵng (Centre) et Hanoï (Nord), ont appliqué des mécanismes assouplis et des rémunérations alignées sur le marché.

Depuis 2018, le secteur public a recruté plus de 1.500 diplômés d’excellence et jeunes chercheurs. Dans le privé, des groupes comme Viettel, Vingroup, Petrovietnam, VNPT, FPT et Phenikaa attirent les meilleurs profils en leur confiant de grands programmes technologiques.

Toutefois, la Conclusion N°105 identifie cinq blocages à lever en priorité : une perception des talents encore incomplète et disparate, avec une gestion trop axée sur les procédures ; des politiques éparses et mal coordonnées ; un manque de passerelles entre secteurs public et privé, comme entre le pays et l’étranger ; une détection et une formation qui ne reçoivent pas l’attention voulue ; enfin, une affectation et une reconnaissance qui ne sont pas à la hauteur.

Au classement 2025 de l’Indice mondial de compétitivité des talents, le Vietnam s’est placé au 76e rang sur 135 économies et au 5e rang de l’ASEAN. Il était 76e pour l’attraction des talents, 67e pour leur développement et 79e pour leur fidélisation.

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Selon la vice-Première ministre, ces résultats tiennent en partie à des facteurs objectifs : des ressources limitées et des conditions de recherche et de travail encore insuffisantes. Mais la cause principale reste la prise de conscience et le sens des responsabilités de certains comités et organisations du Parti, ainsi que de leurs dirigeants : une culture de gestion encore trop administrative, qui peine à repérer les talents de façon proactive, à leur confier des missions, à déléguer le pouvoir et à leur donner les moyens de mettre leurs compétences à profit.

La Conclusion N°105 énonce cinq principes directeurs. Elle érige les talents en ressource stratégique singulière de la nation, appelée à guider la science, la technologie et l’innovation, tout en renforçant la compétitivité et l’autonomie stratégique du pays.

Cette politique d’attraction et de valorisation doit s’inscrire dans la vision d’ensemble de l’essor du Vietnam, avec des priorités claires. Les grands programmes et projets d’envergure nationale seront privilégiés, afin d’éviter le saupoudrage des moyens.

Autre point notable : le texte exige de repenser en profondeur la gouvernance. Il s’agit de passer d’une gestion par les structures et les effectifs à un pilotage et un accompagnement de ces profils, jugés sur leurs produits, leurs résultats et la valeur de leur apport.

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Pour Phạm Thị Thanh Trà, l’avancée décisive consiste à partir des missions pour trouver les bonnes personnes, leur confier des pouvoirs et des moyens à la mesure de leur tâche, puis les évaluer à la plus-value qu’elles apportent au pays.

Le Parti conserve la direction unifiée et globale de cette politique. L’État bâtit le cadre institutionnel et mobilise l’ensemble du système politique, ainsi que les établissements d’enseignement, les instituts de recherche, les entreprises et la société tout entière.

La Conclusion souligne aussi la nécessité de bâtir un écosystème moderne et ouvert sur le monde, où les ressources se partagent et circulent entre secteurs public et privé, par-delà les frontières.

Qu’ils travaillent dans l’administration ou en entreprise, au Vietnam ou à l’étranger, les intéressés doivent pouvoir se consacrer à des missions adaptées à leurs compétences, là où leur contribution aura le plus d’effet.

D’ici 2030, l’objectif est de réunir et de mobiliser un millier de talents nationaux, dans les deux sphères, chacun rattaché à une mission, avec des réalisations et des résultats concrets à la clé. Le Vietnam entend en parallèle parfaire de façon cohérente le dispositif réglementaire, mettre en service une infrastructure numérique nationale dédiée et faire émerger cet écosystème ouvert.

Il vise aussi à s’installer dans le trio de tête de l’ASEAN à l’Indice mondial de compétitivité des talents. À l’horizon 2045, il compte assurer de façon proactive ses besoins en profils d’exception et rejoindre les 20 premières nations de l’indice.

Afin de concrétiser ces ambitions, la Conclusion définit six groupes de mesures. Elle met l’accent sur la refonte des règles et des politiques, ainsi que sur la concentration des moyens pour attirer et valoriser les profils d’exception dans les domaines clés.

Les dispositions du Parti et la législation en matière de gestion du personnel et des talents seront passées en revue et améliorées, afin de lever les obstacles liés aux normes, aux conditions et aux procédures. Un cadre national de critères sera élaboré, et la liste des secteurs de pointe mise à jour.

Les politiques de rémunération, de fiscalité, de logement, d’immigration et de protection sociale, applicables aux intéressés comme à leurs proches, seront renforcées pour être assez incitatives et leur permettre de se consacrer sereinement à leurs travaux.

Le texte prévoit d’affecter chaque année environ 0,1% du PIB, sur le budget de l’État, à cette politique, au sein de l’enveloppe globale consacrée à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique.

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Il propose aussi de passer du contrôle détaillé des procédures à un système de commandes, de budgets forfaitaires et de financements indexés sur les résultats. Des avantages fiscaux et des facilités de crédit inciteront en outre les entreprises et la société à y consacrer des moyens.

Autre innovation importante : le repérage et la recommandation de personnes de talent à partir de sources variées, au Vietnam comme à l’étranger, sans distinction entre public et privé. Dans la fonction publique, ces recrues ne seront pas décomptées des quotas d’effectifs.

La sélection et l’affectation devront associer chaque profil au bon poste, selon ses points forts. La personne retenue se verra confier une mission à sa mesure, de lourdes responsabilités, une autorité réelle et des moyens proportionnés, le tout allant de pair avec l’intégrité, l’obligation de rendre des comptes et l’esprit de dévouement.

L’évaluation reposera sur les résultats, la qualité des réalisations, la plus-value dégagée, le degré d’achèvement des travaux et l’efficacité de la contribution. Toute mission sera interrompue sans délai en cas de manquement aux exigences.

D’après Phạm Thị Thanh Trà, cette démarche fait de la gestion des talents un processus continu : repérer avec justesse en est le préalable, employer ces profils à bon escient la clé de voûte, et les évaluer sur le fond le moteur qui les pousse à donner toute la mesure de leurs compétences.

Au-delà de la réforme des règles et des modes de gestion, la Conclusion N°105 insiste sur la constitution proactive d’un vivier, sur l’essor des profils d’exception du pays et sur l’ancrage d’une culture de la reconnaissance de l’excellence.

Des programmes ciblés, par groupe et par secteur, seront élaborés : repérage précoce, sélection et formation des jeunes talents, puis suivi et soutien sur la durée.

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Les universités et instituts de recherche bénéficieront d’une autonomie accrue, assortie d’un devoir de rendre compte, d’exigences de qualité pour leurs productions et d’intégrité académique.

Le texte instaure aussi le mécanisme “Les talents guident les talents”, destiné à passer de la promotion d’individus à la formation d’équipes et de capacités pérennes.

Autre objectif : bâtir une culture qui honore les compétences réelles et vienne à bout de la jalousie, de la mise à l’écart et de la crainte des personnes brillantes. L’autonomie professionnelle sera élargie, afin que ces profils puissent créer leur entreprise, transférer et commercialiser les résultats de leurs recherches.

Sur le plan international, la Conclusion demande de lier les échanges d’experts à la recherche et au transfert de technologie. Les Vietnamiens de l’étranger comme les spécialistes internationaux seront invités à former, conseiller, diriger ou codiriger des missions stratégiques au Vietnam.

Un réseau de talents vietnamiens sera en outre développé par secteur, au Vietnam et par-delà les frontières. La réussite de ces coopérations se mesurera au savoir transmis, aux technologies maîtrisées et à la montée en compétence des équipes du pays.

Un fil conducteur relie ces six groupes de mesures, a insisté la vice-Première ministre : un renouvellement de fond de la pensée et des modes de gestion des talents. Les missions stratégiques donnent l’orientation, tandis que les qualités, les compétences, les réalisations et les résultats servent d’étalon. Bien employer ces profils est le maillon décisif, et la constitution du vivier le fondement, dans la durée.

Pour la mise en œuvre, le Politburo a publié un programme d’action structuré autour de 30 tâches et projets importants. Quatorze organismes chefs de file ont été désignés, avec des échéances, des réalisations attendues et des moyens précis. La plupart des travaux devront aboutir aux 2e et 3e trimestres 2027.

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Le gouvernement met de son côté la dernière main à son propre programme d’action. Phạm Thị Thanh Trà a demandé aux comités et organisations du Parti d’étudier et d’assimiler sans tarder le contenu de la Conclusion, puis d’adopter des plans adaptés aux particularités de chaque secteur, domaine et localité.

Rappelant cette recommandation du Président Hồ Chí Minh : “Le pays doit être bâti. Pour le bâtir, il faut des talents”, la vice-Première ministre a souligné que chaque comité du Parti, institution, organisation, entreprise et dirigeant devrait repérer activement les meilleurs profils, avoir le courage de leur confier de lourdes responsabilités et leur garantir les conditions nécessaires pour donner toute leur mesure.

Elle a enfin invité l’ensemble des talents, au Vietnam comme à l’étranger, à mettre leur intelligence, leur savoir-faire et leur soif de créer au service d’un pays riche et puissant, prospère, civilisé et heureux.

Phương Nga/CVN