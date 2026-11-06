Allier la préservation du patrimoine culturel du thé de Tân Cuong au développement du tourisme

Le programme "Tân Cuong - La quintessence du thé vietnamien" s'est tenu cette semaine au sein de l'Espace culturel du thé de Tân Cuong, situé dans la commune du même nom (province de Thai Nguyên, dans le Nord).

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Photos : VNA/CVN

L'événement visait à valoriser cette région théicole renommée, à mettre en lumière la culture traditionnelle du thé et à promouvoir le potentiel touristique local.

Axé sur le parcours centenaire de la marque de thé de Tân Cuong, le programme comprenait des séquences telles que "Révéler le parfum de Tân Cuong", "Un héritage centenaire de thé prestigieux", "Les nuances du thé de Tân Cuong", " Convergence des arômes du thé" et "Sur les traces du bourgeon de thé".

Photo : VNA/CVN

À travers des spectacles artistiques, la présentation d'une collection d'"áo dài" (tenues traditionnelles vietnamiennes) inspirée par "Les nuances du thé de Tân Cuong", des séances de dégustation et des actions de promotion, l'événement a ouvert de nouvelles perspectives pour faire découvrir le thé de Tân Cuong aux consommateurs, tant au niveau national qu'international.

Les visiteurs ont notamment eu l'occasion de plonger dans l'histoire de cette région théicole, de rencontrer les artisans, de découvrir les techniques de transformation et de déguster le thé sur les lieux mêmes de sa production. Des stands dédiés aux produits labellisés OCOP (À chaque commune son produit), des activités de promotion de la marque et des initiatives de tourisme expérientiel ont permis d'élargir le rayonnement du thé de Tân Cuong auprès d'un public toujours plus vaste, au Vietnam comme à l'étranger.

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Dông Duc Phuong, vice-président du comité populaire de la commune de Tân Cuong, a souligné que, pour la communauté locale, le thé n'est pas seulement une culture génératrice de revenus, mais un véritable atout culturel et une source de fierté pour les générations successives d'habitants.

Photo : VNA/CVN

À travers ce programme, la commune entend mieux faire connaître les valeurs singulières de sa région théicole, associer la production au tourisme expérientiel, et encourager les habitants, les coopératives ainsi que les entreprises locales à s'impliquer dans la préservation et la promotion de ce savoir-faire traditionnel. La commune de Tân Cuong se consacre ainsi à la préservation de son paysage théicole, à l'amélioration de la qualité de ses produits et au développement de sites permettant aux visiteurs de découvrir, en immersion, la culture du thé.

Photos : VNA/CVN

Les valeurs culturelles du thé de Tân Cuong ont été façonnées et enrichies par le travail et la créativité de nombreuses générations d'habitants. S'appuyant sur une expérience transmise au fil du temps - en matière de sélection des variétés, de culture, de récolte et de transformation -, les populations locales ont conféré à leur thé un profil aromatique unique.

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En 2023, le "Savoir-faire lié à la culture et à la transformation du thé de Tân Cuong" a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national. Cette reconnaissance honore non seulement un artisanat traditionnel, mais consacre également la valeur d'un savoir populaire transmis de génération en génération.

Concilier la sauvegarde de la culture théicole de Tân Cuong et l'essor du tourisme

Photos : VNA/CVN

La coopérative théicole Hao Dat constitue un acteur majeur de la région de Tân Cuong. Fondée en 2016, elle a progressivement étendu ses zones de culture, investi dans ses infrastructures, adopté des protocoles de production sûrs et modernisé ses technologies de transformation.

Elle gère aujourd'hui près de 70 hectares de plantations conformes aux normes nationales VietGAP et suivant des pratiques orientées vers l'agriculture biologique. Ses installations comprennent une zone de production de plus de 2.000 m², un système de stockage frigorifique de 400 m² et une ligne de fabrication intégrée, automatisée à environ 70%. Plusieurs produits de la coopérative ont obtenu la certification OCOP, avec des classements allant de 3 à 5 étoiles.

Photos : VNA/CVN

Dào Thanh Hao, directeur de la coopérative Hao Dat, souligne que le développement des produits à base de thé exige aujourd'hui non seulement de répondre à la demande du marché, mais aussi de préserver l'identité singulière de cette région théicole. La coopérative veille rigoureusement à la qualité des matières premières et des processus de production, tout en diversifiant les modes de présentation de ses produits. En proposant des visites, des ateliers de transformation et des séances de dégustation, la structure permet aux visiteurs de mieux apprécier les efforts et l'expertise technique des producteurs, valorisant ainsi davantage les produits eux-mêmes.

Photos : VNA/CVN

Le charme de la culture du thé de Tân Cuong a également laissé une impression durable sur les visiteurs internationaux participant au programme. Le Professeur Alessio Malcevschi, de l’Université de Parme (Italie), a confié : "Je suis profondément impressionné par les vastes collines verdoyantes, l’air pur, ainsi que par la saveur caractéristique et la culture du thé de Tân Cuong. Mon pays d’origine produit aussi du thé, mais le goût riche et corsé, prolongé par une douce arrière-saveur, rend le thé de Tân Cuong véritablement inoubliable. Bien que je n’aie pas encore découvert les étapes de sa transformation, j’ai bien l’intention de m’y initier et de participer au processus de fabrication durant mon séjour à Thai Nguyên, afin de mieux percer les secrets de ce produit emblématique".

Photos : VNA/CVN

À travers le programme "Tân Cuong - La quintessence du thé vietnamien", la localité entend poursuivre la promotion de sa marque de thé, préserver son héritage et conjuguer production agricole et développement touristique. Elle cherche ainsi à faire connaître la région théicole de Tân Cuong - une terre riche d’un siècle d’histoire - à un public plus large, en mettant en lumière ses valeurs culturelles uniques, ses habitants et les expériences exceptionnelles qu’elle propose.

Nguyên Tùng/CVN