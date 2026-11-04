Hanoï valorise ses patrimoines culturels au service du tourisme

Hanoï dispose d’un riche patrimoine touristique, marqué par une forte identité culturelle. Toutefois, les atouts de la capitale ne résident pas seulement dans le nombre de ses sites historiques ni dans la beauté de ses paysages, mais aussi dans sa capacité à raconter des histoires riches de sens sur son histoire, ses habitants et son art de vivre.

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Photo : VNA/CVN

En tant que centre politique, économique, culturel et diplomatique du pays, Hanoï bénéficie de conditions favorables au développement de différentes formes de tourisme. Toutefois, son potentiel culturel et patrimonial ne peut devenir un véritable avantage concurrentiel que s’il est valorisé à travers des produits touristiques de qualité, dotés d’une identité de marque clairement définie.

Dans cette perspective, la capitale doit passer d’une logique de valorisation des sites touristiques pris individuellement à la conception d’un ensemble d’expériences complémentaires et cohérentes. Il ne s’agit plus seulement de promouvoir les atouts existants, mais aussi de créer des produits touristiques qui suscitent l’intérêt des visiteurs et les incitent à découvrir, à expérimenter et à dépenser. Cette évolution est également indispensable pour permettre à Hanoï d’assumer pleinement son rôle de pôle de croissance et de moteur du développement touristique à l’échelle régionale et nationale.

C’est dans cette dynamique de valorisation du patrimoine que s’inscrit une série d’activités culturelles, artistiques et créatives prévues dans le Vieux Quartier de Hanoï. À l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre) et pour célébrer la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre), le Comité de gestion du lac Hoàn Kiêm et du Vieux Quartier de Hanoï organisera, du début novembre à la mi-décembre 2026, une série de manifestations dans les sites historiques et les espaces patrimoniaux du quartier de Hoàn Kiếm.

L’artisanat traditionnel, un patrimoine vivant

Photo : VNA/CVN

Parmi les temps forts de ce programme figure la mise en valeur des métiers artisanaux traditionnels, témoins du savoir-faire et de la créativité transmis de génération en génération.

Du 4 au 30 novembre, la maison communale de Hà Vi (11, rue Hàng Hòm) accueillera l’exposition "Quelques mots de la laque de Duong Lâm". De son côté, le site patrimonial du 40, rue Lan Ông proposera une expérience culturelle intitulée "Dược trà", associant l’art de la dégustation du thé à la découverte de plantes médicinales, d’herbes aromatiques et d’épices traditionnelles.

Cette exploration des savoir-faire traditionnels se poursuivra au Centre culturel et artistique, où une exposition thématique consacrée au village de métiers artisanaux de Son Dông se tiendra du 6 au 30 novembre. Elle présentera notamment l’art de la statuaire, la sculpture sur bois, la laque rouge et la dorure, ainsi que leurs applications dans la vie contemporaine.

En complément de cette exposition, une table ronde intitulée "L’excellence de l’artisanat de Son Dông" aura lieu le 14 novembre. Des démonstrations, des rencontres et des ateliers d’initiation aux métiers artisanaux seront également organisés les 14, 15, 21, 22, 28 et 29 novembre. Ces activités permettront au public de découvrir directement les techniques de fabrication et la valeur de ces savoir-faire ancestraux, tout en favorisant les échanges entre artisans et visiteurs.

À la découverte de l’art de vivre des Hanoïens d’autrefois

Photo : VNA/CVN

Au-delà des métiers artisanaux, le programme entend également faire revivre les traditions et les pratiques culturelles qui ont façonné l’identité de la capitale. Plusieurs espaces patrimoniaux seront ainsi consacrés à la découverte de l’art de vivre des Hanoïens d’autrefois.

À la Maison du patrimoine, située au 87, rue Ma Mây, l’exposition "Notes mélodieuses au cœur de la cité urbaine" se tiendra du 10 au 30 novembre. Elle présentera des passe-temps raffinés tels que l’élevage d’oiseaux chanteurs, l’art du bonsaï et la dégustation du thé. À travers ces pratiques, l’exposition mettra en lumière l’élégance du mode de vie hanoïen et les plaisirs esthétiques qui ont longtemps marqué le quotidien des habitants de la capitale, en les replaçant dans le cadre architectural des maisons anciennes.

Photo : VNA/CVN

Le Festival de design créatif de Hanoï 2026 devrait ainsi s’ouvrir le 13 novembre. L'événement entend rapprocher l'art, le design et les activités expérientielles de la vie quotidienne urbaine, en faisant des espaces de la capitale des lieux de rencontre et de créativité.

À travers cette diversité d'initiatives, Hanoï cherche ainsi à faire dialoguer patrimoine et création contemporaine, traditions et nouvelles approches. Une démarche qui vise non seulement à préserver et à transmettre les valeurs culturelles de la capitale, mais aussi à enrichir l'expérience des visiteurs et à renforcer l'attractivité touristique de la ville.

Vân Anh/CVN