Le Festival du tourisme, de la gastronomie, des arts et de la culture de la Malaisie à Hanoï

Une riche palette d’activités culturelles, artistiques et culinaires se déroule, du 30 juillet au 3 août à Hanoï, dans le cadre de la Semaine Madani Malaysia 2025. L’information a été annoncée par l’ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato’ Tan Yang Thai, lors d’une conférence de presse tenue le 29 juillet.

Présenté comme un festival du tourisme, de la gastronomie, des arts et de la culture, l’événement vise à offrir au public vietnamien un aperçu vivant du cœur de la Malaisie. "À travers les arts traditionnels, une cuisine diversifiée et une culture dynamique, nous espérons renforcer les liens d’amitié entre la Malaisie et le Vietnam", a déclaré l’ambassadeur.

Selon lui, le festival s’inspire de l’initiative Malaysia Madani du Premier ministre malaisien, qui met l’accent sur les valeurs de durabilité, d’humanisme et de confiance. L’événement vise à promouvoir une coopération plus approfondie entre les deux pays, notamment dans les domaines du tourisme, de la culture, de l’éducation et du commerce.

La semaine comprend notamment le programme “Selera Malaysia”, un festival gastronomique où les visiteurs peuvent découvrir les saveurs uniques de la Malaisie, accompagnées de musiques et danses traditionnelles. Un séminaire est également organisé pour présenter la campagne “Visit Malaysia 2026”.

Les principales activités se tiendront du 2 au 3 août au centre commercial Aeon Mall Long Biên, avec une cérémonie d’ouverture officielle présidée par le ministre malaisien du Tourisme, des Arts et de la Culture.

L’ambassadeur a aussi souligné que la Malaisie avait accueilli plus de 336.000 visiteurs vietnamiens en 2024. Rien qu’au cours du premier semestre 2025, plus de 168.000 voyages ont été effectués entre les deux pays. Par ailleurs, 167 vols directs hebdomadaires relient actuellement la Malaisie et le Vietnam, offrant davantage de flexibilité aux voyageurs, notamment grâce au nombre croissant de vols de nuit.

