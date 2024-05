Une exposition sur les contributions du Président Hô Chi Minh à la Victoire de Diên Biên Phu

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

L'exposition avec environ 130 photos d'archives se déroulera jusqu'à fin septembre 2024, visant à honorer les contributions du Président Hô Chi Minh à la campagne de Diên Biên Phu il y a 70 ans.

C'est l'une série d'activités organisées par le site des reliques du Président Hô Chi Minh pour marquer le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954) ; le 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et le 55e anniversaire du site des reliques du Président Hô Chi Minh (2 septembre 1969).

Lê Thi Phuong, directrice du site des reliques du Président Hô Chi Minh, a déclaré que l'exposition présentait aux visiteurs nationaux et étrangers des visions, estimations, évaluations objectives sur la valeur historique et l'importance de la campagne de Diên Biên Phu, ainsi que la ligne directrice de la résistance du Parti sous la direction du Président Hô Chi Minh.

Le même jour, le Département des beaux-arts, de photographie et d'exposition du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a également inauguré à Hanoï une exposition sur la Victoire de Diên Biên Phu.

Au total, 70 peintures et statues de 57 artistes et sculpteurs de tout le pays sont exposées. Les œuvres portent sur la guerre révolutionnaire, la Victoire de Diên Biên Phu, des événements historiques et des personnes ayant apporté des contributions à cette victoire il y a 70 ans.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a déclaré que l'exposition offrait au public l'occasion de rappeler l'histoire de la nation et de promouvoir le patriotisme au sein des artistes.

L'exposition est ouverte aux visiteurs jusqu'au 9 mai au 29 rue Hàng Bài, à Hanoï.

