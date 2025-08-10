Tô Lâm rencontre le Réseau vietnamien de l’innovation en R. de Corée

En marge de sa visite d’État en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré, dimanche après-midi 10 août à Séoul, les membres du Réseau vietnamien de l’innovation en République de Corée ainsi que plusieurs experts et entrepreneurs vietnamiens installés dans ce pays.

L'événement a été organisé par le ministère vietnamien des Finances et le Réseau vietnamien de l’innovation en République de Corée, avec comme objectif de renforcer les liens entre les communautés scientifiques et technologiques vietnamiennes, aussi bien à l'étranger qu'au pays.

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a précisé que ce réseau, géré par le Centre national d’innovation (NIC), joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’État. Il permet d'attirer les talents, de capter les avancées technologiques mondiales et de mobiliser les ressources intellectuelles de la diaspora vietnamienne. Ce réseau est aujourd'hui présent dans 22 pays et territoires et regroupe plus de 2.000 membres.

Il a salué les contributions des membres du réseau et des experts vietnamiens en République de Corée dans les domaines de l’innovation, de la transformation numérique et du développement économique, notamment par leurs avis sur les politiques, la promotion des secteurs technologiques stratégiques, le soutien aux universités et entreprises nationales ainsi que par leurs investissements, transferts de technologies et activités commerciales avec le Vietnam.

Des experts vietnamiens en République de Corée, actifs dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la robotique, les biotechnologies avancées, les véhicules autonomes et les technologies aéronautiques et spatiales, ont présenté leurs projets et formulé des recommandations pour soutenir l’innovation, la transformation numérique et le développement durable au Vietnam.

Prenant la parole, Tô Lâm a exprimé sa joie de rencontrer et d’écouter les avis passionnés, pertinents et concrets du réseau et des experts, entrepreneurs vietnamiens en République de Corée. Il a hautement apprécié les partages et suggestions permettant au Vietnam d’intégrer les chaînes de valeur des grands groupes technologiques, tout en saluant des initiatives concrètes et en phase avec les exigences actuelles, visant à stimuler l’innovation, l’entrepreneuriat, la transformation numérique et à orienter l’attraction des investissements couplée au transfert technologique.

Le secrétaire général a souligné que l'une des clés du succès du Vietnam réside dans les ressources humaines de haute qualité et la synergie des intellectuels, experts et entrepreneurs du pays et de l'étranger.

Pour approfondir la coopération et ouvrir de nouvelles perspectives, il a invité le réseau à jouer pleinement son rôle de pont clé entre les écosystèmes d’innovation nationaux et internationaux ; à renforcer la mise en relation des experts, intellectuels et entrepreneurs vietnamiens en République de Corée avec les organismes, institutions et entreprises au Vietnam ; à initier des projets innovants et favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire vers le Vietnam.

Il a également appelé à renforcer l’esprit de solidarité et d’entraide, afin de former un bloc uni capable d’apporter une contribution efficace au développement du pays.

