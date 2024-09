Tô Lâm remet la décision de nomination à l'ambassadeur du Vietnam au Laos

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a souligné les relations spéciales et sincères entre les deux pays, qui ont joué un rôle important pour la sécurité et le développement du Vietnam, constituent une priorité majeure de la politique étrangère du Vietnam. Il a décrit ces liens comme un atout précieux des deux nations, qui ont été construits, nourris et développés par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Le dirigeant s'est déclaré convaincu que grâce à ses vastes expériences dans les affaires étrangères, Nguyên Minh Tâm contribuerait à renforcer et à enrichir les relations entre le Vietnam et le Laos, faisant progresser cette relation dans tous les domaines et apportant des avantages concrets aux Partis, aux États et aux peuples des deux pays.

Il a également demandé à Nguyên Minh Tâm de continuer à suivre de près la situation dans le pays et dans le pays hôte pour proposer des politiques et des stratégies, contribuant ainsi au développement des relations bilatérales dans un contexte d'évolutions de plus en plus complexes de la région et du monde.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a souligné que l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm devrait promouvoir son rôle de passerelle et développer les relations spéciales Vietnam - Laos dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de la culture et du tourisme, entre autres.

De son côté, l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a promis de faire de son mieux pour l'intérêt commun. Il s'est engagé à déployer tous ses efforts pour développer les relations Vietnam - Laos de manière approfondie et efficace dans tous les domaines.

De plus, il a souhaité continuer à recevoir les directives du secrétaire général du Parti et président de la République et le soutien du ministère des Affaires étrangères, des ministères et branches concernés pour accomplir ses tâches, répondant aux attentes des dirigeants des deux Partis, des deux pays d'élever les relations spéciales Vietnam - Laos à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN