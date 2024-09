Les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos s’échangent sur les politiques

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, et son homologue lao Sommad Pholsena ont coprésidé, jeudi 5 septembre dans la ville de Dà Nang (Centre), un séminaire sur le rôle de l’organe législatif dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole au séminaire, Nguyên Duc Hai a proposé que l’Assemblée nationale et les agences gouvernementales, ainsi que les députés des deux pays échangent des expériences pratiques de leurs pays respectifs pour discuter et clarifier les questions d’intérêt mutuel.

Les informations et les leçons tirées du séminaire seront utiles à chaque pays pour développer ou perfectionner les mécanismes et les politiques au service du développement socio-économique, a-t-il souligné.

Le responsable a indiqué que l’Assemblée nationale du Vietnam renforcera davantage sa coopération avec la partie lao, en continuant à promouvoir les expériences et les résultats de leur collaboration pour contribuer à renforcer et à développer la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Au nom de la délégation de l’Assemblée nationale du Laos, Sommad Pholsena, a adressé ses félicitations à l’occasion de sa 79e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2024).

Il a déclaré que sa visite visait à échanger des expériences avec l’organe législatif vietnamien sur l’attraction des investissements étrangers, les politiques de crédit social, le développement des coopératives et l’élaboration de la loi sur les coopératives.

Le séminaire comprenait deux sessions : Développer l’économie collective et attirer les investissements directs étrangers, et le rôle des politiques de crédit social dans la mise en œuvre du programme national cible sur le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030.

VNA/CVN