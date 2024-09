Renforcement de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Guinée-Bissau

Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 5 au 8 septembre, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm et de son épouse.

>> Le Vietnam et la Guinée-Bissau s'engagent à consolider leurs relations

>> Guinée-Bissau : 90.000 tonnes de noix de cajou exportées depuis le mois de mars

>> Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló attendu au Vietnam

Il s'agit de la première visite d'un président bissau-guinéen au Vietnam depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 51 ans. La visite contribuerait à créer une base pour promouvoir une coopération approfondie entre le Vietnam et la Guinée-Bissau dans de nombreux domaines.

Dans sa politique étrangère, le Vietnam accorde toujours une grande importance aux relations d'amitié traditionnelles et souhaite développer les relations de coopération multiformes avec les pays amis en Afrique, y compris la Guinée-Bissau.

Le gouvernement de Guinée-Bissau considère le Vietnam comme un partenaire de coopération prioritaire dans sa politique étrangère et est prêt à élargir sa coopération pratique et efficace dans tous les domaines dans les temps à venir.

Au cours des contacts bilatéraux, les deux parties ont convenu d'intensifier les contacts et d'échanger des délégations à tous les niveaux. Actuellement, le commerce est le domaine principal de la coopération économique entre les deux pays. Le Vietnam est le troisième plus grand marché d'exportation de la Guinée-Bissau. Ce pays est l'un des cinq principaux partenaires fournisseurs de noix de cajou brutes du Vietnam en Afrique depuis de nombreuses années. Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint près de 170 millions d'USD en 2023.

Dans les temps à venir, les deux pays ont convenu d'intensifier les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, de s'entraider au sein des forums internationaux et de servir de passerelle pour renforcer la coopération avec les organisations régionales telles que l'Union africaine (UA), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), d'accroître le partage d'expériences en matière de développement socio-économique et d'élaboration de politiques.

Afin de créer une percée dans la coopération économique et commerciale, les deux parties ont convenu de promouvoir l'échange d'informations, les opportunités de coopération et la connectivité entre les entreprises des deux pays ; de continuer à valoriser les produits commerciaux clés tels que les noix de cajou et d'élargir à d'autres produits potentiels tels que les produits agricoles, les textiles...; ainsi que de signer des documents de coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, des ports maritimes, du commerce, etc.

Concernant la coopération agricole, le Vietnam est prêt à soutenir la Guinée-Bissau dans le développement agricole à travers des projets de coopération agricole bilatérale ou tripartite ; aidant ainsi progressivement la Guinée-Bissau à assurer et à renforcer son autonomie en matière de sécurité alimentaire.

VNA/CVN