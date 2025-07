Trois décennies de normalisation des relations Vietnam - États-Unis : écrire la suite d'une histoire à succès

>> Trente ans de relations Vietnam - États-Unis : une croissance robuste et étendue

>> Vietnam - États-Unis : maintenir l’élan vers un commerce équilibré et durable

>> Trente ans de normalisation des relations Vietnam - États-Unis : un parcours pour laisser le passé derrière soi

Photo : VNA/CVN

Dans son discours politique à l’Université Columbia (États-Unis) en septembre 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a souligné que la Déclaration conjointe Vietnam - États-Unis de 2023 avait clairement défini dix piliers de coopération globale et importante. Notre mission est de faire preuve de détermination pour concrétiser ces domaines de coopération, en particulier ceux qui jouent un rôle fondamental comme la coopération économique - commerciale - en matière d’investissement, la croissance économique inclusive fondée sur l’innovation, ainsi que les percées dans les relations telles que la coopération en science, technologie et innovation dans le domaine numérique.

Efforts pour concrétiser les contenus de la coopération bilatérale

Dans un contexte international marqué par de nombreuses évolutions complexes, les contacts de haut niveau entre les dirigeants des deux pays jouent un rôle essentiel pour renforcer la compréhension mutuelle et consolider les engagements communs en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable. Au cours des trois derniers mois, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et le président des États-Unis, Donald Trump, ont eu deux entretiens téléphoniques importants, suscitant l’attention de l’opinion publique internationale.

Juste après l’annonce des mesures tarifaires par les États-Unis, dans la soirée du 4 avril 2025, le secrétaire général Tô Lâm a eu un entretien téléphonique avec le président Donald Trump. Le secrétaire général a été l’un des premiers dirigeants étrangers à échanger par téléphone avec le président américain juste après la publication de cette annonce. Dès la semaine suivante, une délégation dirigée par le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc s’est rendue à Washington pour rencontrer les partenaires américains.

Dans la soirée du 2 juillet dernier, le secrétaire général Tô Lâm s’est à nouveau entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump au sujet des relations Vietnam - États-Unis et des négociations sur les droits de douane réciproques entre les deux pays. Lors de cet appel, les deux dirigeants se sont réjouis du développement fort et positif des relations bilatérales. Le secrétaire général Tô Lâm et le président Donald Trump ont salué le fait que les délégations de négociation des deux pays soient parvenues à un accord commun sous forme d’une Déclaration conjointe Vietnam - États-Unis sur un cadre d’accord commercial réciproque, équitable et équilibré.

Selon l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, le fait que les dirigeants des deux pays multiplient les contacts de haut niveau illustre la qualité des relations bilatérales ainsi que le respect que les États-Unis portent au Vietnam, et témoigne de la forte volonté des deux parties de faire en sorte que les relations bilatérales continuent de se développer positivement, au bénéfice des populations des deux pays.

Cela ne reflète pas seulement la considération mutuelle, mais aussi la profondeur d’une relation diplomatique fondée sur la confiance stratégique. Lors de leurs échanges, les deux dirigeants ont souligné le rôle de la coopération Vietnam - États-Unis non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi dans le maintien de la stabilité régionale et mondiale, selon l’ambassadeur.

Photo : VNA/CVN

Dans les temps à venir, le maintien de cette dynamique de contacts de haut niveau, conjugué à des mécanismes de coopération bilatérale concrets, restera un moteur essentiel permettant aux deux pays de surmonter leurs différences, de bâtir une confiance stratégique et de concrétiser les contenus spécifiques du Partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis, dans l’intérêt des peuples des deux nations, pour la paix, la stabilité et la coopération dans les régions et dans le monde.

Renforcer le pilier commerce - investissement

Les relations commerciales et d’investissement deviennent de plus en plus l’un des piliers les plus importants et substantiels du Partenariat stratégique intégral entre les deux pays. En trois décennies depuis la normalisation des relations, la coopération économique entre le Vietnam et les États-Unis a connu un développement spectaculaire, illustré par la croissance continue du volume des échanges bilatéraux et l’approfondissement des flux d’investissements directs.

Selon les données du Département général des douanes vietnamiennes et du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, en 1995, le chiffre d’affaires commercial entre le Vietnam et les États-Unis ne s’élevait qu’à moins de 500 millions de dollars. En 2023, ce chiffre a dépassé les 124 milliards de dollars ; en 2024, le commerce bilatéral total a été multiplié par plus de 300 par rapport à 1995, atteignant près de 150 milliards de dollars.

Les principales exportations du Vietnam vers les États-Unis comprennent : les produits textiles, le bois, les produits électroniques, les machines, les chaussures et les produits agricoles. Ces articles connaissent une croissance positive, notamment : les machines et équipements électroniques ; les dispositifs d’enregistrement et de reproduction du son ou de l’image ; les chaussures ; les articles en cuir ; les sacs à main, portefeuilles, parapluies ; les matières plastiques et produits en plastique ; les jouets, jeux et équipements de sport.

Dans l’autre sens, les importations du Vietnam en provenance des États-Unis ont également enregistré une forte croissance, notamment les avions, équipements et pièces détachées ; les produits chimiques ; les matières plastiques et produits en plastique.

Les investissements des États-Unis au Vietnam connaissent une tendance à la hausse rapide. À la mi-2024, les États-Unis comptaient plus de 1.300 projets d’investissement direct au Vietnam, pour un capital total enregistré de plus de 11,8 milliards de dollars, se classant au 11ᵉ rang parmi les pays et territoires investissant le plus au Vietnam. En particulier, les grands groupes américains tels qu’Intel, Apple, GE, Boeing, Google, Amkor, AES… renforcent leur présence au Vietnam, faisant du pays un maillon clé des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Photo : VNA/CVN

Selon le Dr. Vu Hoàng Linh, maître de conférences à l’Université d’économie - Université nationale de Hanoï, le Vietnam se trouve actuellement face à une "fenêtre d’opportunité stratégique" pour s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le contexte géopolitique en mutation, conjugué aux politiques de restructuration des chaînes d’approvisionnement des groupes multinationaux, ouvre des perspectives inédites pour les économies en développement comme le Vietnam. Le fait que de grandes entreprises comme Apple, Google ou HP aient déjà étendu ou soient en train d’étendre leur production au Vietnam en est un exemple révélateur.

S’agissant des perspectives de coopération commerciale et d’investissement entre les deux pays dans les temps à venir, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien ambassadeur du Vietnam aux États-Unis et ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a estimé que l’espace de coopération au développement reste immense. Cela montre également qu’au fil du processus de rénovation et d’intégration, la compétitivité des produits vietnamiens s’est considérablement accrue. Le renforcement des relations commerciales apporte des bénéfices tant au Vietnam qu’aux États-Unis, au profit des populations des deux pays.

D'après le Dr. Cân Van Luc, membre du Conseil consultatif de politique auprès du Premier ministre, le maintien d’un environnement d’investissement ouvert, transparent, ainsi que de mécanismes de dialogue économique efficaces, constituera une condition clé pour exploiter pleinement le potentiel de coopération entre les deux parties dans la nouvelle phase.

Le Dr. Cân Van Luc estime également qu’il existe encore une large marge de progression pour les échanges de marchandises entre le Vietnam et les États-Unis, dans les deux sens. Les deux pays sont complémentaires plutôt que directement concurrents. Le Vietnam possède de nombreux avantages, notamment une population de plus de 100 millions d’habitants, un coût de la main-d'œuvre raisonnable, et une deuxième vague de réformes en pleine effervescence. Grâce à ces réformes internes, le Vietnam dispose de plus d’opportunités que de défis. Il s’agit là d’une occasion décisive pour le pays de renforcer ses capacités intrinsèques.

Élargir les domaines de coopération

Sur la base du Partenariat stratégique intégral, la coopération entre le Vietnam et les États-Unis s’étend à de nouveaux domaines stratégiques tels que les technologies de pointe et les énergies propres.

Selon l’ambassadeur Pham Quang Vinh, le Vietnam devrait tirer davantage parti de la coopération avec les États-Unis en matière d’innovation et de science-technologie. Ce contenu figure déjà dans la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique intégral. Dans la période à venir, les deux parties devront exploiter davantage cet aspect. "Le Vietnam doit non seulement renforcer ses capacités en matière de cadre juridique, d’infrastructures et de ressources humaines, mais aussi intégrer les chaînes d’approvisionnement des grands groupes américains, afin de pouvoir bénéficier de ces technologies", a partagé l’ambassadeur Pham Quang Vinh.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l’ambassadeur Marc Knapper a affirmé que les États-Unis souhaitent s’assurer que le Vietnam puisse développer pleinement son potentiel et devenir un centre régional et mondial dans le domaine des semi-conducteurs, où l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat du Vietnam pourra s’épanouir pleinement. C’est ce que perçoivent les entreprises américaines, et c’est aussi la raison pour laquelle de nombreux dirigeants du secteur technologique se rendent au Vietnam. L’année dernière, le directeur général d’Apple, Tim Cook, est venu au Vietnam, et Jensen Huang de Nvidia s’y rend régulièrement.

"Nous assisterons de plus en plus à des coopérations de ce type, car nous - le gouvernement des États-Unis, les entreprises américaines, les établissements académiques américains - souhaitons tous faire partie de l’avenir technologique du Vietnam", a déclaré l’ambassadeur.

En plus des technologies de pointe, le secteur de l’énergie constitue également un domaine de coopération très prometteur entre les deux pays. En tant qu’entreprise américaine investissant au Vietnam, Olivier Marquette - président d’AES Vietnam - a indiqué que l’un des projets majeurs d’AES au Vietnam est la construction et l’exploitation de la centrale thermique Mông Duong 2, avec un investissement total de plus de 2 milliards de dollars. AES développe également des projets de production d’électricité à partir de gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam.

Le président d’AES Vietnam a souligné et exprimé son espoir que ces projets de GNL contribueront à rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays.

En juillet 2025, après 30 ans de normalisation des relations, les deux pays ont établi un cadre de coopération intégrale dans tous les domaines, de la politique, de l’économie, de la sécurité, de l’éducation, à la science - technologie et aux échanges entre les peuples. Appréciant les progrès réalisés dans les relations bilatérales au cours des 30 dernières années, lors de sa rencontre avec le sénateur américain Steven David Daines en mars 2025, le secrétaire général Tô Lâm a estimé que les relations Vietnam - États-Unis constituaient un modèle dans les relations internationales.

Ces trois décennies ont prouvé que "Mettre le passé de côté - se tourner vers l’avenir" n’est pas un simple slogan, mais une boussole pour l’action. Le Vietnam et les États-Unis, sur la base de la confiance et du respect mutuels, écrivent ensemble un nouveau chapitre de leur relation de coopération à long terme, dans l’intérêt des peuples des deux nations et pour la paix et la prospérité partagée dans les régions et dans le monde.

VNA/CVN