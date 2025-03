Le président de l’Assemblée nationale exhorte Quang Ngai à développer ses acquis

Dans la soirée du 12 mars, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté à la cérémonie commémorative du 80 e anniversaire de l'Insurrection de Ba To (11 mars) et du 50 e anniversaire de la libération de la province de Quang Ngai (24 mars).

Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a félicité cette province du Centre pour ses grandes réalisations accomplies au cours des 50 dernières années.

Le plus haut législateur a demandé à Quang Ngai de renforcer la solidarité, l'unité, et de mettre en œuvre efficacement les missions politiques dans la nouvelle période. Il a exhorté la province à poursuivre la rationalisation de l'appareil administratif, à renforcer la construction du Parti et du système politique, afin d'assurer une organisation "efficace, performante et dynamique".

Il a insisté sur l'importance du développement scientifique, de l'innovation, de l'application technologique, de la transformation numérique et de la réforme administrative. Il a également appelé la province à développer harmonieusement la culture et la société, parallèlement au développement économique, à consolider et renforcer la défense et la sécurité nationales, à maintenir la stabilité politique, l'ordre et la sécurité sociale, et à améliorer l'efficacité de la coopération internationale et de l'intégration mondiale.

Trân Thanh Mân a notamment encouragé Quang Ngai à s'efforcer d'atteindre un taux de croissance économique supérieur à 8,5 % en 2025.

Le 11 mars 1945, l'insurrection de Ba To éclata et remporta une victoire rapide, faisant de Quang Ngai l'une des quatre premières provinces du pays à se soulever révolutionnairement pour prendre le pouvoir, contribuant ainsi au succès de la Révolution d'août 1945. La victoire du 24 mars 1975 est un événement marquant de l'histoire de la province, signant la libération complète de Quang Ngai durant la guerre de résistance contre l'armée américaine.

Lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a remis l'Ordre du Travail de première classe au Comité du Parti, aux autorités et au peuple de Quang Ngai.

Le vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoa Binh, quant à lui, a remis l'Ordre de la Défense de la Patrie de deuxième classe au Commandement militaire de la province de Quang Ngai.

