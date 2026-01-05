Vietnam - Laos

Coopération danns l'éducation et la formation, moteur du développement durable des relations

La coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et des échanges entre les peuples continuera de servir de passerelle stratégique entre le Vietnam et le Laos à partir de 2026 et dans les années à venir, contribuant au développement de ressources humaines de haute qualité et au renforcement durable des relations bilatérales, a déclaré l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du Nouvel An 2026, la diplomate a souligné la "connexion stratégique" au cœur de la relation d’amitié exceptionnelle, de solidarité particulière et de coopération globale entre les deux pays, portée à un niveau supérieur lors de la visite d’État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, les 1er et 2 décembre 2025.

Selon l’ambassadrice Khamphao Ernthavanh, cette élévation du partenariat constitue une avancée majeure, s’inscrivant dans la tradition de solidarité et de lutte commune pour l’indépendance nationale et l’édification des deux pays. Elle représente non seulement une affirmation de la fidélité et de la constance des liens historiques, mais ouvre également de nouvelles perspectives de coopération plus concrète et plus efficace, au service des intérêts des deux peuples et de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Évoquant les orientations de coopération pour 2026 et la nouvelle phase de développement, l’ambassadrice a insisté sur la nécessité de renforcer l’efficacité de la coopération en matière de formation des ressources humaines, en particulier au profit du Laos. Chaque année, le Vietnam accueille et forme plusieurs milliers d’étudiants lao. À partir de 2026, les deux pays devront accorder une priorité accrue à la qualité de la formation, en l’adaptant davantage aux besoins réels du Laos, notamment dans des secteurs clés tels que l’administration publique, l’édification du Parti, l’économie et la transformation numériques, l’énergie, le développement durable et l’intégration internationale.

Elle a également plaidé pour un renforcement des liens entre les établissements de formation, l’élargissement des échanges d’enseignants et d’étudiants, l’augmentation des programmes de courte durée et des coopérations annuelles, ainsi que la mise en place de réseaux de jeunes cadres et d’intellectuels afin de favoriser les échanges et d’améliorer la qualité de l’enseignement en adéquation avec les exigences pratiques.

S’agissant des échanges entre les peuples, les deux pays continueront d’organiser des activités concrètes telles que des semaines culturelles et touristiques, des échanges entre jeunes, femmes et collectivités locales, tout en renouvelant leur contenu pour les rendre plus substantiels, en particulier dans les provinces frontalières. Parallèlement, le Vietnam et le Laos entendent tirer pleinement parti de la transformation numérique, en développant des plateformes communes dans les domaines culturel et éducatif et en élargissant les programmes d’échanges en ligne afin de toucher un plus large public de jeunes des deux pays.

Les deux parties étudient également la création de l’Université de l’Amitié Laos–Vietnam à Vientiane, qui offrirait un espace commun d’apprentissage et de recherche pour les jeunes générations, contribuant à la pérennisation et au rayonnement de l’amitié exceptionnelle et de la solidarité particulière entre les deux nations.

Abordant le plan de coopération bilatérale Vietnam–Laos pour la période 2026–2030, récemment adopté lors de la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam–Laos, Khamphao Ernthavanh a estimé que ce cadre stratégique constituait une base solide pour stimuler la croissance des échanges commerciaux et des investissements, développer les infrastructures et renforcer une intégration économique plus efficace et durable.

Outre l’objectif de porter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à plus de 5 milliards de dollars, le plan vise à opérer un passage d’une expansion quantitative des projets à une amélioration qualitative et à une efficacité accrue, en privilégiant des secteurs stratégiques tels que les énergies propres, l’agriculture de haute technologie, la transformation et la production industrielles, les télécommunications et la finance. La proportion de projets performants contribuant durablement au budget de l’État lao et à la création d’emplois devrait ainsi continuer à augmenter de manière significative.

Dans le domaine des infrastructures, les deux pays considèrent ce secteur comme une "percée stratégique", s’accordant sur la promotion des corridors de connexion Est–Ouest et Nord–Sud, la modernisation des postes-frontières, le développement des réseaux de transport et de l’énergie, ainsi que l’accélération de la numérisation et de la simplification des procédures administratives. Ces mesures visent à réduire les coûts et les délais des échanges, à renforcer la compétitivité et à favoriser la mise en place de chaînes d’approvisionnement régionales reliant le Laos, le Vietnam et le sous-région du Mékong.

Ainsi, le plan de coopération bilatérale Vietnam - Laos pour la période 2026–2030 ne constitue pas seulement un cadre d’orientation, mais également un instrument opérationnel permettant de concrétiser la « connexion stratégique » entre les deux pays, de créer de nouveaux moteurs de croissance pour le commerce, l’investissement et le développement des infrastructures, et de contribuer au développement durable de chaque pays et de l’ensemble de la région, a conclu l’ambassadrice lao.

