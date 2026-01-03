Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur sortant des Philippines

Dans l’après-midi du 3 janvier à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur des Philippines au Vietnam, Meynardo Los Banos Montealegre, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat.

Le Premier ministre a salué les contributions positives de l’ambassadeur au renforcement des relations bilatérales ces dernières années. Il a également exprimé sa profonde solidarité avec le peuple philippin face aux lourdes pertes causées par les catastrophes naturelles, affirmant que le Vietnam était prêt à soutenir les Philippines dans la mesure de ses capacités.

Photo : VNA/CVN

À cet égard, il a annoncé la décision du Vietnam d’apporter une aide de 200.000 tonnes de riz afin d’aider les Philippines à surmonter ces difficultés.

Selon le dirigeant vietnamien, l’approfondissement des relations entre le Vietnam et les Philippines répond aux intérêts des deux peuples et contribue également à la construction d’une ASEAN unie, solidaire et forte.

Le Premier ministre a plaidé pour un renforcement de la promotion du commerce et de l’investissement, la consolidation de la coopération maritime et océanique, la coopération dans la lutte contre le changement climatique, la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage, ainsi que la coordination dans la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il a également encouragé le développement de la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que l’agriculture, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la construction de bases de données communes de l’ASEAN et le développement des ressources humaines de haute qualité.

Réaffirmant l’engagement du Vietnam à demeurer un partenaire fiable et un fournisseur stable de riz pour les Philippines, le Premier ministre a proposé que, sur la base du mémorandum d’entente sur la coopération commerciale du riz, les deux pays envisagent la signature d’un accord de coopération à long terme sur l’exportation et l’importation de riz.

Abordant les questions régionales, notamment la Mer Orientale, les tensions entre le Cambodge et la Thaïlande et la situation au Myanmar, le Premier ministre a souligné l’importance de renforcer la solidarité et le rôle central de l’ASEAN. Il a affirmé que le Vietnam soutenait pleinement les Philippines dans l’exercice réussi de la présidence de l’ASEAN en 2026.

Il a également appelé les Philippines à continuer de soutenir fermement la position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, à promouvoir des négociations efficaces sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) et à maintenir la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité de la navigation maritime et aérienne dans cette zone maritime. Les deux pays sont également encouragés à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN, des Nations unies et de l’APEC.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l’ambassadeur Meynardo Los Banos Montealegre a exprimé sa gratitude pour le soutien et l’assistance du gouvernement, du Premier ministre et du peuple vietnamiens à l’ambassade des Philippines et à lui-même pour surmonter les difficultés et à faire progresser les relations bilatérales dans de nombreux domaines.

Partageant pleinement les vues du Premier ministre vietnamien, l’ambassadeur a affirmé l’engagement des Philippines à préserver l’unité et le rôle central de l’ASEAN, tout en exprimant le souhait que le Vietnam soutienne activement la présidence philippine de l’ASEAN en 2026, dans un esprit de solidarité au sein de la communauté régionale.

