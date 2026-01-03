Tous les citoyens vietnamiens au Venezuela sont en sécurité

>> Les forces américaines saisissent un deuxième pétrolier au large du Venezuela
>> Des panaches de fumée aperçus à Caracas, la capitale du Venezuela
>> Trump annonce que Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela
|Fumée s'élevant du complexe militaire de Fuerte Tiuna, le plus grand du Venezuela, suite à une série d'explosions survenues dans la capitale, Caracas, le 3 janvier 2026.
À la suite d’informations faisant état d’une attaque des États-Unis contre le Venezuela le 3 janvier, le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique latine a pris contact avec l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, afin de s’informer de la situation des ressortissants vietnamiens dans ce pays.
Le diplomate vietnamien a confirmé que, jusqu’à présent, l’ensemble des citoyens vietnamiens au Venezuela étaient en sécurité.
