Politique
Tous les citoyens vietnamiens au Venezuela sont en sécurité

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a confirmé que, jusqu’à présent, l’ensemble des citoyens vietnamiens au Venezuela étaient en sécurité.

Fumée s'élevant du complexe militaire de Fuerte Tiuna, le plus grand du Venezuela, suite à une série d'explosions survenues dans la capitale, Caracas, le 3 janvier 2026.
Photo : Japantimes.co.jp/VNA/CVN

À la suite d’informations faisant état d’une attaque des États-Unis contre le Venezuela le 3 janvier, le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique latine a pris contact avec l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, afin de s’informer de la situation des ressortissants vietnamiens dans ce pays.

Le diplomate vietnamien a confirmé que, jusqu’à présent, l’ensemble des citoyens vietnamiens au Venezuela étaient en sécurité.

VNA/CVN

