L’année du "sprint final" pour le travail d’édification du Parti

L’année 2025 marque une étape tout à fait particulière pour le travail d’édification du Parti, caractérisée par un volume de travaux sans précédent, dont de nombreux dossiers complexes et difficiles à mener simultanément.

Parallèlement à la vaste réforme de rationalisation de l’appareil organisationnel et à la mise en œuvre du modèle de gouvernance locale à deux niveaux, s’est engagée la préparation et l’organisation des Congrès des organisations du Parti à tous les échelons, en vue du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

L'année 2025 correspond également à la fin du mandat, moment où l’ensemble des objectifs fixés pour cinq ans doivent impérativement être atteints. Les missions s’accumulent, toutes urgentes et décisives, imposant un rythme de mobilisation continue, dans un véritable "sprint final" où la moindre erreur n’est pas permise.

Une année exceptionnelle

À mesure que l’année avancera, le rythme de travail s’intensifiera dans tous les domaines : travail idéologique, organisation et édification du Parti ; contrôle, supervision et discipline ; lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives ; affaires intérieures et mobilisation des masses.

L’ensemble de ces missions s’inscrit toutefois dans une dynamique cohérente et harmonieuse, mise en œuvre de manière concertée et efficace.

La pression initiale s’est progressivement transformée en moteur, incitant les équipes à se dépasser et à renforcer la coordination entre secteurs et territoires, donnant ainsi davantage de profondeur et de substance au travail d’édification du Parti.

Préparer les Congrès dans un contexte sans précédent

Le cœur de l’année 2025 résidait dans la préparation et l’organisation des Congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, une échéance quinquennale qui se déroule cette fois dans un contexte totalement inédit.

La réorganisation et la rationalisation de l’appareil administratif, avec la suppression du niveau de district, constituent une réforme historique sans précédent, visant à "ouvrir la voie" et à libérer des ressources pour une nouvelle phase de développement du pays, dont le point de départ sera le XIVᵉ Congrès national du Parti.

Conformément aux orientations du Bureau politique et du Secrétariat, les comités permanents des organisations locales du Parti ont tenu de nombreuses réunions en amont des fusions, non seulement pour arrêter les plans de réorganisation, mais aussi pour harmoniser les orientations idéologiques, le contenu des projets de documents des Congrès et le travail relatif aux ressources humaines. Ces dossiers complexes ont permis aux localités de mieux définir leur vision de développement après les regroupements, dans un espace élargi où les potentiels et les avantages comparatifs se trouvent démultipliés.

Le travail sur les cadres, véritable "priorité des priorités" dans l’édification du Parti, a été anticipé très tôt, dès la phase d’élaboration des projets de réorganisation de l’appareil, en lien étroit avec le déploiement des personnels selon le nouveau modèle organisationnel. De nombreux objectifs ont ainsi été menés de front dans un processus unique, rigoureux et exigeant, qui ne tolère aucune approximation. Car toute erreur en matière d’organisation ou de personnel pourrait entraîner des conséquences durables pour les structures du Parti et les institutions concernées.

Les Congrès du Parti du XIIIe mandat se tiennent dans un contexte particulier, tout en garantissant strictement les principes fondamentaux du Parti et en répondant aux exigences du développement national, avec des objectifs stratégiques fixés d'ici 2030 et à l’horizon 2045. Le Bureau politique et le Secrétariat se réunissent régulièrement pour suivre la situation et apporter des orientations précises, traitant avec souplesse et réactivité les questions émergentes.

La publication de la Directive n°45 du Bureau politique a permis d’unifier la compréhension et les méthodes d’action, en adéquation avec la réorganisation de l’appareil et le modèle de gouvernance locale à deux niveaux.

Mener de front cette double mission - réorganisation de l’appareil et préparation des congrès - dans un contexte de "double difficulté" a constitué un défi majeur. Grâce à la direction ferme et déterminée du Comité central, les organisations du Parti à tous les niveaux ont néanmoins obtenu des résultats importants, jetant les bases nécessaires à la nouvelle phase de développement du pays.

Former des cadres solides

Cependant, le chemin à parcourir reste long. Les succès de cette année n’auront de véritable sens que s’ils se prolongent au cours du prochain mandat : un appareil administratif réellement proche du peuple et au service du peuple ; des résolutions des Congrès transformées en réalités concrètes, améliorant durablement la vie, la sécurité et le bonheur des citoyens sur l’ensemble du territoire.

Au cœur de ces enjeux se trouve la question des cadres. La réalité exige en effet un contingent de dirigeants et de responsables à la fois vertueux, compétents et engagés, dotés de vision, d’audace et d’un sens élevé des responsabilités, capables d’agir pour la prospérité du pays. Cette mission incombe à l’ensemble du système politique, avec un rôle central confié aux comités du Parti et aux organes chargés de son édification.

Former des cadres de qualité revient à "cultiver des arbres" : depuis la sélection des semences jusqu’aux soins, à l’environnement de croissance et à l’affectation appropriée, afin qu’ils se développent de manière saine et soient résistants aux épreuves. Avec une équipe de cadres solides, l’appareil fonctionnera de façon fluide et efficace, et sera capable de surmonter toutes les difficultés.

Pour y parvenir, le travail d’édification du Parti ne peut s’arrêter aux résultats de 2025. Il requiert constance, persévérance et continuité tout au long du mandat.

