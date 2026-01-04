Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face à la situation actuelle au Venezuela

Le Vietnam a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle au Venezuela, appelant les parties concernées à faire preuve de retenue, à respecter le droit international et à privilégier le dialogue afin de préserver la paix, la sécurité et la stabilité.

Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux informations relatives à la situation actuelle au Venezuela, a déclaré le 3 janvier la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à une question d’un journaliste sur la réaction du Vietnam à ce sujet.

Le Vietnam appelle les parties concernées à respecter le droit international et la Charte des Nations unies, notamment les principes de respect de la souveraineté des États, de non-recours à la force et de non-menace de recours à la force dans les relations internationales, a-t-elle souligné.

Le Vietnam exhorte également les parties à faire preuve de retenue, à privilégier le dialogue et à régler les différends et désaccords sur la base du droit international, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la coopération dans la région et dans le monde.

Le 3 janvier, face à l’évolution complexe des tensions au Venezuela, susceptible de mettre en danger la sécurité des citoyens, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a émis les recommandations suivantes :

Les citoyens vietnamiens sont invités à bien réfléchir avant de se rendre au Venezuela à l’heure actuelle.

Les citoyens vietnamiens se trouvant au Venezuela sont appelés à quitter les zones dangereuses, à suivre régulièrement l’évolution de la situation, à se conformer strictement aux réglementations des autorités locales en matière de déplacements, ainsi qu’aux avertissements du ministère vietnamien des Affaires étrangères (Département consulaire du ministère des Affaires étrangères et ambassade du Vietnam au Venezuela).

Pour toute assistance en cas de besoin, les citoyens sont priés de contacter les lignes d’assistance à la protection consulaire :

Ambassade du Vietnam au Venezuela : +58 21 26 35 74 02, courriel : vnemb.ven@mofa.gov.vn .

Centre d’assistance à la protection consulaire du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères : +84 981 84 84 84 ; courriel : baohocongdan@gmail.com.

