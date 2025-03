Le leader du PCV, Tô Lâm, attendu en Indonésie et à Singapour

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite d'État en Indonésie, une visite officielle au Secrétariat de l'ASEAN et à Singapour du 9 au 13 mars.

Photo : VNA/CVN

À l'invitation du président indonésien, président du Parti du mouvement de la grande Indonésie (Gerindra) Prabowo Subianto, du secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn et du Premier ministre de Singapour, secrétaire général du Parti d'action populaire (PAP) de Singapour, Lawrence Wong, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite d'État en Indonésie, une visite officielle au Secrétariat de l'ASEAN et une visite officielle à Singapour du 9 au 13 mars 2025.

L’information a été publiée le 7 mars par le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans un communiqué de presse.

VNA/CVN