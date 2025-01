Tô Lâm demande de lutter résolument contre la corruption et la gabegie

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a demandé mardi 31 décembre aux secteur des affaires intérieures du Parti et au Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité de se concentrer sur le conseil et la direction énergique du travail de prévention et de lutte contre le gaspillage.

>> De nombreuses affaires de corruption sont traités avec sévérité

>> Plus de 260 responsables sanctionnés pour corruption en cinq ans

>> Le Tribunal populaire de Hanoi rend son verdict dans l’affaire des vols de sauvetage

Photo : VNA/CVN

S’adressant à une conférence récapitulative du secteur, le leader du Parti a salué les efforts et les résultats obtenus par le secteur et les comités de pilotage provinciaux pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité en 2024.

Le leader du Parti, qui est chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, a déclaré que ces résultats ont apporté une contribution importante au travail d’édification et de remodelage du Parti, à la construction du système politique sain et fort, au maintien de la stabilité politique, à l’assurance de l’ordre et de la paix sociaux et au développement socio-économique du pays.

Le secteur a organisé trois sessions, deux réunions du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité et plus de 600 sessions et réunions des comités de pilotage provinciaux; conseillé et dirigé conjointement le traitement sans "zones interdites, ni exceptions" de nombreuses affaires de corruption, ainsi que le conseil et l’organisation de plus d’un millier de rencontres et dialogues entre les secrétaires des comités provinciaux et municipaux du Parti et les citoyens.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a fait remarquer que 2025 revêt une importance décisive pour la mise en œuvre réussie de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti et l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti.

En tant qu’organes consultatifs stratégiques du Parti pour les affaires intérieures, la lutte contre la corruption, le gaspillage, la négativité et la réforme judiciaire, le secteur des affaires intérieures du Parti et les comités de pilotage provinciaux doivent conseiller le Parti pour diriger travail de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, ne laissant pas des cadres corrompus et gaspilleurs entrer dans le nouveau mandat des comités du Parti, a-t-il indiqué.

Le leader du Parti a demandé de continuer à améliorer l’efficacité du travail de recherche, de proposer des positions, politiques et orientations majeures du Parti sur les affaires intérieures, sur la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage, la négativité et la réforme judiciaire.

En particulier, les efforts devraient se concentrer sur la recherche, le conseil, la proposition visant à compléter et à améliorer la qualité des projets de documents des congrès du Parti à tous les niveaux et des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a mis en exergue la nécessité de se concentrer sur le conseil et l’orientation d’une mise en œuvre drastique pour créer des changements forts et des percées dans le travail de prévention et de lutte contre le gaspillage dans toute la société.

Il faut renforcer le contrôle, la surveillance, l’inspection des domaines, des localités et des cadres dirigeants ayant mauvaise presse; enquêter et traiter de manière radicale les graves affaires de corruption, de gaspillage et de négativité qui préoccupent le public, en particulier les cas liés au personnel, a-t-il encore indiqué, recommandant d’améliorer l’efficacité des mesures préventives contre la corruption, le gaspillage et la négativité.

Le secrétaire général Tô Lâm a en même temps demandé de réviser et de compléter d’urgence les attributions et les missions, et de rationaliser l’appareil conformément au plan du Comité de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti.

VNA/CVN