De nombreuses affaires de corruption sont traités avec sévérité

Présentant le rapport concernant le travail du président de la Cour populaire en 2024, le président de la Cour populaire suprême Le Minh Tri a déclaré que de nombreuses affaires économiques, de corruption et d’abus de pouvoir causant des dommages particulièrement importants et provoquant des grandes pertes ont été traitées. Il a affirmé qu'en 2025, le système des tribunaux continuerait à accélérer la résolution et le jugement des affaires, conformément à la Résolution de l'Assemblée nationale.

De même, il faut continuer à investir dans les installations, le personnel et autres conditions nécessaires pour déployer des tribunaux spécialisés conformément à la Loi sur l'organisation des tribunaux populaires en 2024 ; renforcer les activités de coopération internationale et de partage d'expériences en matière de formation des juges dans les domaines concernant les affaires commerciales, l'arbitrage international, la propriété intellectuelle, la faillite... pour déployer efficacement les projets de loi examinés et approuvés par l'Assemblée nationale lors de ses 7e et 8e sessions.

Présentant le rapport de travail du Parquet populaire suprême, son président Nguyen Huy Tien a déclaré qu'en 2024, les objectifs fondamentaux fixés par l'Assemblée nationale avaient été atteints voire dépassés.

Le Parquet populaire suprême a également renforcé sa coordination avec le ministère de la Sécurité publique et la Cour populaire suprême pour accélérer l’évolution des enquêtes, la poursuite en justice et le jugement de nombreuses et importantes affaires de corruption et de délits économiques, ce permettant de récupérer plus de 26. 215 milliards de dongs (1,031 milliards de dollars).

Les députés ont travaillé le même jour sur le rapport de la prévention et de la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, le travail de prévention et de lutte contre la corruption 2024.

Selon le rapport, en 2024, le taux d'enquête et de découverte des crimes contre l'ordre social a atteint 83,48% (8,48 points de plus que l'objectif fixé par l'Assemblée nationale). Le nombre d'affaires de corruption et d'abus de fonctions enquêtés et traités a augmenté de 20,55%, et le nombre de cas de contrebande est en hausse de 8,25%. Les autorités ont bloqué l'accès à plus de 23.500 sites Web et comptes de réseaux sociaux violant la loi ; poursuivi en justice 1.521 affaires et 658 personnes ; détruit de nombreuses grandes lignes transnationales de trafic et de transport de drogue.

Selon Luong Tam Quang, ministre de la Police, pour améliorer l'efficacité de la prévention de la criminalité et des violations de la loi, il faut améliorer la qualité de l'analyse, des prévisions précoces de la situation ; promouvoir le contrôle et le traitement des violations ; renforcer la recherche et l'application des sciences et technologies dans ces travaux

À cette occasion, l'inspecteur général du gouvernement Doan Hong Phong a présenté un rapport sur le travail anti-corruption en 2024.

Il a souligné qu'il faut continuer à renforcer la responsabilité et le rôle des chefs d'agences, d'organisations, d'unités et des localités. De même, l’accent doit être mis sur la poursuite de la construction et du perfectionnement d'institutions synchrones en matière de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a-t-il précisé.

