AGRI Vietnam 2024

La 4e exposition internationale sur les machines, les produits et les matériaux agricoles

La 4 e exposition internationale sur les machines, équipements, matériaux, substances chimiques et produits agricoles (AGRI Vietnam 2024) a ouvert ses portes mercredi 12 juin au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

L’événement, organisé par la Sarl des publicités et des expositions Minh Vi (VEAS), sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et de l’Association de protection de la nature et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, rassemble une centaine d’exposants en provenance de quatorze pays et territoires.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Nhu Cuong, chef du Département de la culture relevant du ministère, a déclaré qu’AGRI Vietnam 2024 vise à développer et promouvoir une agriculture éco-biologique et circulaire, tout en s’orientant vers la réduction des émissions de carbone, permettant de favoriser la gestion de la commercialisation, de la production, de l’import-export et de l’emploi des matériaux agricoles, pour contribuer à une agriculture réussie.

"Cette exposition est une activité pratique et significative, créatrice d’opportunités pour les entreprises en matière de partage d’expériences et de renseignement sur les évolutions des marchés. Elle permet à des entreprises domestiques comme étrangères et des organismes compétents d’accéder à des technologies dernier cri ainsi que de trouver des partenaires potentiels dans la recherche, la production, l’application et le développement des produits et matériaux agricoles", a souligné Nguyên Nhu Cuong.

Également au menu de l’évènement, des séances de rencontres d’affaires entre entreprises domestiques et internationales et un espace d’exposition et de présentation des produits certifiés OCOP (à chaque commune son produit), en l’honneur des produits agricoles de haute qualité issus de différentes villes et provinces du Vietnam. Divers produits de protection végétale organique, des machines-outils et des engrais bio sont aussi présentés par des entreprises vietnamiennes, indiennes et chinoises.

Partage d'expériences

Phung Hà, secrétaire général de l’Association de l’engrais du Vietnam, a pour sa part apprécié la connectivité des entreprises vietnamiennes et internationales, un des facteurs qui contribuent à la réussite de l’événement. "Il est fort utile que les entreprises participant à AGRI Vietnam 2024 partagent leurs expériences et établissent des partenariats à l’issue de cet événement", a souligné M. Hà.

En dehors des activités de promotion commerciale, des colloques thématiques sur les dispositions communes de la surveillance végétale pour l’import-export, la situation de la culture du Vietnam, la production rizicole dans le delta du Mékong, les crédits de carbone du riz, la transformation verte et le développement durable de l’agriculture ont lieu également.

La 4e édition de l’AGRI Vietnam 2024 se clôturera le 14 juin et la 5e édition est prévue du 25 au 27 juin 2025.

Texte et photos : Truong Giang/CVN