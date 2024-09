Typhon Yagi

Les médias mexicains soulignent la résilience des Vietnamiens

Cette vidéo a été publiée dans un article intitulé «Le typhon Yagi fait 127 morts au Vietnam ; C'est ainsi qu'ils luttent contre le vent et la pluie».

Photo : capture d'écran

Le site Milenio a également présenté de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux qui soulignent le courage du personnel dans la vidéo, ainsi que plus largement celui des Vietnamiens face au typhon, affirmant que ce sont des images qui apportent beaucoup d’émotions et sont très inspirantes.

Appréciant les efforts du gouvernement et du peuple vietnamiens, le journal Enfoque Noticias a souligné les données selon lesquelles, en plus de l'ensemble des organes compétents, plus de 500.000 soldats avaient également participé aux opérations de secourisme et sauvetage, aidant à évacuer des dizaines de milliers de personnes vers des zones sécurisées.

Plusieurs autres organes de presse, dont Debate, FORO, El Economista, ont mentionné les énormes pertes humaines et matérielles dues au super typhon Yagi, ainsi que ses impacts sur les activités économiques au Vietnam.

