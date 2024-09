Redoubler d'efforts pour surmonter les conséquences du typhon Yagi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé toute la société à s’unir pour réagir et surmonter les conséquences du typhon Yagi, les crues et les inondations survenus dans des localités du Nord, lors d’une réunion de la Permanence du gouvernement sur l'élaboration des lois, tenue le 11 septembre à Hanoï.

Selon les statistiques, à 15h00 le 11 septembre, le super typhon Yagi, les crues, inondations et glissements de terrain ont fait 296 morts et portées disparues. Le Premier ministre a donc transmis les sympathies et les condoléances du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm et des dirigeants du Parti et de l'État aux familles des gens, unités et localités sinistrées.

Il a demandé aux ministères, branches, agences et localités d’être toujours prêts à répondre et résoudre les problèmes urgents. Le Premier ministre a ordonné au ministère de la Défense, au ministère de la Police et aux agences, unités et localités non touchées par le typhon Yagi de concentrer leurs forces et de soutenir les localités et les gens sinistrés.

Le chef du gouvernement a demandé aux vice-Premiers ministres et à des ministres de se déplacer vers des localités pour diriger directement les travaux de réponse aux conséquences du typhon, des crues et inondations.

Il a demandé de suivre de près la situation des digues, des lacs et des barrages ; d’évaluer et de prévoir de près la situation pour disposer de plans d'adaptation appropriés. Il faut aussi promouvoir la fourniture d'équipements, de fournitures et de matières premières au service de la production, contrôler le marché, fournir suffisamment de biens pour assurer la subsistance des gens.

Soutien aux sinistrés

Le Premier ministre a demandé aux mass média d'actualiser l'évolution de la situation des pluies et des inondations, d'augmenter les informations et les recommandations et de fournir des conseils sur les compétences nécessaires aux personnes pour prévenir, réagir, s’adapter, surmonter les conséquences des crues et inondations et rétablir la vie, la production et les affaires.

Le ministère du Plan et de l'Investissement devrait élaborer un plan pour surmonter les conséquences du typhon Yagi, des crues, des inondations, des glissements de terrain, avec l’accent mis sur les mécanismes et les politiques pour aider les gens et les entreprises à restaurer la production, les affaires et la vie.

