La France accompagne le Vietnam dans le développement des transports urbains durables

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

La conférence de presse intitulée ''Le savoir-faire français au service de la mobilité durable au Vietnam'' a été organisée par l’ambassade de France mercredi 11 septembre à Hanoï, à l’occasion de l’inauguration de la partie aérienne de la ligne 3 du métro de la capitale.

Lors de l'ouverture de la conférence, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a informé que la ligne 3 du métro de Hanoï, en service depuis un mois, avait déjà accueilli plus d'un million de passagers. ''C'est un grand succès. C’est pourquoi nous avons souhaité organiser un point presse pour discuter de ce projet majeur de coopération transatlantique'', a souligné le diplomate.

La section surélevée de 8 km de la ligne ferroviaire urbaine N°3, comprenant huit gares, a été mise en service le 8 août. Elle contribue à à réduire les embouteillages et les émissions de CO 2 dans la capitale Hanoï. La section souterraine, avec quatre stations supplémentaires, devrait être terminée d'ici 2027.

Cet événement marque une étape importante dans ce projet symbolisant la coopération entre la France et le Vietnam dans le domaine du transport urbain durable.

Une étape importante

La ligne ferroviaire urbaine N°3 de Hanoï a bénéficié d’un soutien financier important de la France, à travers des prêts préférentiels de la Direction générale du Trésor français (ministère de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et de la Numérisation) et de l'Agence française de développement pour le Vietnam. La Banque asiatique de développement et la Banque européenne d'investissement ont également cofinancé le projet.

Photo : Diêu Thuy/CVN

Ce projet est réalisé avec la technologie et l'expertise d'entreprises françaises leaders telles qu'Alstom, Thales et Colas Rail, qui fournissent le matériel roulant, les systèmes de signalisation, les voies et autres équipements électromécaniques pour les gares. De plus, RATP Smart Systems fournit un système de billetterie. Systra, en tant que consultant général, accompagne le Comité de gestion du chemin de fer métropolitain de Hanoï (MRB), tandis que Bureau Veritas, APAVE et Certifer participent aux certifications de sécurité.

En parlant de la ligne 3 du métro de Hanoï, l’ambassadeur de France, Olivier Brochet, a également souligné qu'il s'agissait d’un projet ''lancé par les autorités de Hanoï et discuté avec les responsables français, d'abord pour faciliter le développement de cette grande capitale et pour améliorer la qualité de vie des habitants''.

''Ces lignes de métro, comme les autres à venir, s'inscrivent pleinement dans la stratégie vietnamienne de décarbonation de l’économie. Les transports représentent environ 25% des émissions de CO 2 dans le monde. Ce projet est donc particulièrement important'', a-t-il ajouté.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

''La France est un partenaire stratégique du Vietnam depuis plus de dix ans. C’est un vieux partenaire dans la coopération avec le Vietnam, et le partenariat pour l'innovation et la lutte contre le changement climatique est au cœur de cette stratégie franco-vietnamienne'', a conclu le diplomate.

Coopération franco-vietnamienne

S'exprimant lors de la conférence de presse, Nguyên Ba Son, chef adjoint du MRB, a exprimé ses remerciements au gouvernement français pour son soutien continu tout au long de la mise en œuvre du projet de la ligne ferroviaire urbaine de Nhôn - gare de Hanoï.

Il a également salué l’expertise et l'engagement des consultants et entrepreneurs français, qui ont aidé à surmonter de nombreux défis pour garantir la qualité et l'avancement du projet.

M. Son a précisé qu’après les 15 premiers jours de fonctionnement gratuit, la ligne avait déjà transporté environ 750.000 passagers.

Actuellement, la section souterraine de 4 km de la ligne ferroviaire N°3 est toujours en construction. Il s'agit de la partie la plus complexe du projet, nécessitant une coordination étroite entre toutes les parties concernées pour surmonter les défis techniques, de sécurité et de délais.

''Le précieux soutien du gouvernement français est non seulement une source essentielle de financement, mais aussi une expression de l’amitié et de la solide coopération entre nos deux pays'', a souligné M. Son.

Photo : Diêu Thuy/CVN

Lors de la conférence, Emmanuel Cerise, directeur de PRX-Vietnam (une agence de coopération entre la région Île-de-France et le Comité populaire de Hanoï), a souligné l'importance de la planification précoce des gares ferroviaires afin d’assurer leur connexion au réseau de bus, une mesure essentielle pour garantir la connectivité multimodale dans le réseau de transport public à l’avenir.

Dans ce cadre, PRX a contribué à la réalisation d'une étude de faisabilité pour faire de la gare de Nhôn le premier point de transfert multimodal à Hanoï.

Texte et photos : Diêu Thuy/CVN