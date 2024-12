Textile-habillement : 44 milliards d'USD d'exportations en 2024

Selon les prévisions de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), les exportations vietnamiennes de textile et d'habillement devraient atteindre 44 milliards d'USD en 2024, soit une croissance de 11,26% par rapport à l'année précédente.

Les exportations excédentaires du secteur du textile et de l'habillement devrait s'élever à 19 milliards d'USD, en augmentation de 6,93% sur un an.

Malgré un contexte mondial complexe marqué par la volatilité des taux de fret, une reprise économique lente et une baisse des investissements mondiaux, Vu Duc Giang, président de la VITAS, souligne que l'industrie textile et de l'habillement vietnamienne parvient à maintenir un taux de croissance satisfaisant. De nombreuses entreprises du secteur ont enregistré une croissance des commandes en 2024 et aussi pour 2025.

Bonnes perspectives pour 2025

Ainsi, le secteur du textile et de l'habillement vise en 2025 un chiffre d'affaires à l'exportation de près de 48 milliards de dollars. Selon Vu Duc Giang, cette projection est le fruit d'une analyse approfondie des tendances des commandes et repose sur l'hypothèse d'une augmentation du carnet de commandes par rapport à 2024.

Malgré ces perspectives positives, Vu Duc Giang a souligné que les entreprises du secteur textile et de l'habillement devront faire face à de nouveaux défis en 2025. Parmi ceux-ci, on peut citer la pression sur les marges bénéficiaires due à la combinaison de prix de vente bas et de coûts de production en hausse, l'évolution rapide des comportements d'achat des consommateurs ainsi que le durcissement des réglementations en matière de paiements, sans oublier la nécessité de réduire la production.

Par ailleurs, les entreprises du secteur devront composer avec de nouvelles réglementations de plus en plus strictes en matière de développement durable. Ces normes, axées sur l'écologisation de la production et l'autonomie en matières premières, représentent un défi de taille pour les années à venir.

À cela s'ajoute des exigences accrues de leurs principaux clients, comme l'UE, en matière de normes du travail, de traçabilité et de réduction des émissions de carbone.

