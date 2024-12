Cuba facilite les investissements vietnamiens

En rencontrant le directeur général du groupe GELEX et président du conseil d'administration du groupe de construction Viglacera Corporation JSC, Nguyên Van Tuân, le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est engagé à toujours accueillir et accompagner les investisseurs vietnamiens.

Cuba s'efforcera de trouver des mécanismes et des solutions pour favoriser les investissements vietnamiens sur son sol, a déclaré le président cubain Miguel Díaz-Canel, affirmant que Cuba et le Vietnam entretenaient des relations amicales et sincères et les deux gouvernements soutenaient fortement les activités d'investissement et la coopération commerciale entre les entreprises des deux pays.

De son côté, Nguyên Van Tuân a présenté quelques informations sur la production et les activités commerciales du parc industriel ViMariel investi par Viglacera (une société membre du groupe GELEX dans la zone économique spéciale Mariel de Cuba).

Le président Miguel Díaz-Canel a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus par GELEX, soulignant sa contribution au développement économique, à l'approvisionnement de produits du marché cubain et à la création d'emplois locaux.

Il a salué GELEX, Viglacera et d'autres entreprises vietnamiennes présentes à Cuba afin de favoriser un dialogue approfondi sur l'environnement des affaires, les opportunités d'investissement et les perspectives de coopération bilatérale.

Nguyên Van Tuân a également exprimé sa gratitude envers le gouvernement cubain pour son soutien constant aux entreprises vietnamiennes et a réaffirmé sa confiance dans le potentiel de développement de Cuba. De plus, il a présenté plusieurs propositions concrètes visant à renforcer la coopération économique entre les deux nations.

Il a mis en avant le partenariat fructueux établi entre GELEX, Viglacera et Cuba, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des technologies, où ces entreprises apportent leur expertise et contribuent au développement du pays.

