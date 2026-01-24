Spectacles artistiques marquant la réussite du XIVe Congrès national du Parti

Dans la soirée du 23 janvier, des programmes artistiques célébrant le succès du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le 96 e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930) ont eu lieu à Hanoï et dans la province de Ninh Binh (Nord).

Au Stade national de My Dinh, à Hanoï, un programme artistique spécial intitulé "Sous la glorieuse bannière du Parti" s’est tenu solennellement, en présence du secrétaire général Tô Lâm, de dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, de représentants du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que d’un grand nombre de citoyens.

Selon le secrétaire du Comité municipal du PCV de Hanoï, le programme artistique spécial a constitué un message de félicitations chaleureuses pour le succès du XIVe Congrès national du PCV, tout en réaffirmant une confiance solide dans le rôle dirigeant du Parti, la force de la grande union nationale et l’aspiration à bâtir un Vietnam puissant.

Le programme s'est conclu par un grand feu d'artifice artistique.

Le même soir, à Hoa Lu, dans la province de Ninh Binh, s’est également tenu un programme artistique célébrant le succès du XIVe Congrès national du PCV et le 96e anniversaire de sa fondation.

Il s’agissait d’une activité culturelle et politique significative, organisée juste après la clôture du XIVe Congrès, visant à affirmer son plein succès et à diffuser largement la portée et l’importance de cet événement politique majeur.

À travers ces programmes, les organisateurs ont contribué à encourager les cadres, les membres du Parti et l’ensemble de la population à redoubler d’efforts, exprimant la confiance indéfectible de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée envers la direction du Parti communiste du Vietnam, ainsi que la détermination à s’unir pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès du Parti.

