Tensions au Moyen-Orient : le Vietnam appelle à empêcher la propagation des conflits

Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu les 29 et 30 octobre à New York un débat public sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

>> L'UE et les pays du Golfe appellent à un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient

>> OMC : les tensions géopolitiques constituent le principal risque pour le commerce international

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné que dans le contexte où les efforts de la communauté internationale au cours de l'année écoulée n'avaient pas été suffisants pour ramener la paix à Gaza et prévenir la propagation des conflits, le Conseil de sécurité devait redoubler d’efforts pour réduire les tensions et mettre fin aux combats dans tout le Moyen-Orient.

Il a condamné toutes les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, les violations de la souveraineté de pays, exprimant son inquiétude face aux critiques injustes et aux actions qui empêchent le Secrétaire général de l'ONU de s'acquitter de ses responsabilités, dont efforts de médiation, d'aide humanitaire et de promotion du dialogue entre les parties prenantes au Moyen-Orient.

Il a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue, à mener le dialogue et à se conformer au droit international, à la Charte et aux résolutions pertinentes de l'ONU, affirmant son soutien au rôle clé de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) pour assurer une aide humanitaire ininterrompue à Gaza, au Liban et dans d'autres régions touchées par la guerre.

Il a souligné que le Vietnam soutenait tous les efforts diplomatiques visant à mettre en œuvre un cessez-le-feu et à rechercher une solution pacifique durable et juste aux conflits à Gaza ainsi que dans l'ensemble du Moyen-Orient sur la base de la solution à deux États, avec l'établissement d’un État palestinien indépendant le long des frontières d'avant 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale.

VNA/CVN