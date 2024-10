L'UE et les pays du Golfe appellent à un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans ce communiqué publié à l'issue du premier sommet entre l'UE et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar, les deux parties ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération des otages, à l'échange des prisonniers palestiniens et au libre accès de l'aide humanitaire aux populations civiles.

"Nous réaffirmons notre engagement inébranlable en faveur de la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination par le biais de la solution à deux États, dans le cadre de laquelle Israël et la Palestine vivront côte à côte en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, le long des lignes de 1967", peut-on lire dans le communiqué.

Ils se sont également déclarés "extrêmement préoccupés par la dangereuse escalade au Liban" et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat.

"Nous œuvrerons ensemble pour promouvoir la sécurité et la prospérité mondiales et régionales, notamment en empêchant l'émergence et l'escalade des conflits et en résolvant les crises par le renforcement de notre dialogue, de notre coordination et de notre engagement", ajoute le communiqué.

La réunion s'est conclue par un accord sur la tenue d'un sommet tous les deux ans, le prochain étant prévu en Arabie saoudite en 2026.

Xinhua/VNA/CVN