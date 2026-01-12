Italie : Naples et McTominay contrarient encore l'Inter Milan

Naples et Scott McTominay sont en train de devenir les bêtes noires de l'Inter Milan : alors que les Nerazzurri pouvaient prendre le large en tête du Championnat d'Italie dimanche 11 janvier, ils ont été contrariés par un doublé du milieu écossais du Napoli (2-2).

>> Italie : Naples revient sur les talons de l'AC Milan

>> Italie : grand beau pour l'Inter Milan, coup de froid pour Naples

Photo : AFP/VNA/CVN

La série de six victoires consécutives de l'Inter n'a pas résisté aux retrouvailles avec Naples et McTominay qui avaient privé, en mai dernier, le club lombard du scudetto 2025 pour un point au terme de la 38e et dernière journée.

Ce choc de la 20e journée pouvait être un tournant de la saison, mais comme aucun des trois principaux prétendants au titre ne s'est imposé ce week-end, l'Inter conserve avec ses 43 points trois longueurs d'avance sur l'AC Milan (2e, 40 pts) et quatre sur Naples (3e, 39 pts).

Le leader a pourtant rapidement pris l'avantage contre le champion en titre, dès la 9e minute, grâce à Federico Dimarco, servi dans la surface de réparation par Marcus Thuram.

Mais Naples, qui n'a plus perdu en championnat contre l'Inter depuis décembre 2023 (3 nuls, 1 victoire 3-1 lors de la phase aller), a égalisé grâce à McTominay.

Le meilleur joueur du dernier Championnat d'Italie pour sa première saison en Serie A a surpris la défense intériste en coupant au premier poteau un centre d'Eljif Elmas (26e).

Malgré cette égalisation, l'Inter a conservé l'ascendant et a fini par reprendre l'avantage sur un penalty qui a fait sortir de ses gonds Antonio Conte et qui lui a valu d'être exclu.

Grand spécialiste de l'exercice, Hakan Calhanoglu n'a pas tremblé et a pris à contrepied Vanja Milinkovic-Savic (73e, 2-1).

La Fiorentina reprend espoir

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que leur équipe comptait virtuellement cinq points d'avance sur l'AC Milan (2e), les tifosi de l'Inter ont déchanté à cause de l'inévitable McTominay qui a égalisé en reprenant de volée un centre mal négocié par la défense intériste (81e).

L'Inter, toujours en quête d'une victoire contre un adversaire de son standing cette saison, a poussé jusqu'au bout, mais Henrikh Mkhitaryan a vu sa frappe repoussée par un montant napolitain dans le temps additionnel.

"C'est un nul amplement mérité qui a montré notre caractère et qui nous donne de la confiance pour l'avenir", a insisté Cristian Stellini, l'entraîneur adjoint du Napoli.

"Cela se joue sur quelques détails, mais cela reste un bon résultat, ce n'était pas une formalité", a de son côté analysé le défenseur de l'Inter Alessandro Bastoni.

De son côté, pour le deuxième match de Serie A consécutif, l'AC Milan a laissé filer des points face à un mal classé, la Fiorentina (1-1).

Photo : AFP/VNA/CVN

Mené depuis la 66e minute, le Milan a arraché le nul grâce à l'international français Christopher Nkunku (90e) qui, muet pendant quatre mois et demi, a inscrit son deuxième but en moins de deux semaines.

Son compatriote Mike Maignan a également été décisif en remportant son duel avec Moise Kean dans le temps additionnel (90e+6).

Si l'AC Milan a enchaîné un dix-huitième match sans défaite, il a de nouveau montré ses difficultés face aux mal classés: il avait été neutralisé par le Genoa en début de semaine (1-1), comme par Pise fin octobre (2-2) et Parme début novembre (2-2) et a concédé sa seule défaite, en août, face à un promu, la Cremonese (2-1).

La Fiorentina est, elle, toujours relégable (18e, 14 pts), à deux points de la 17e place, synonyme de maintien, mais la "Viola" reprend espoir en ayant empoché huit points lors des cinq dernières journées.

AFP/VNA/CVN