Coupe de France : Lyon et Endrick sortent Lille, Metz humilié

Le choc des 16 es de finale de la Coupe de France a tourné en faveur de Lyon qui a éliminé Lille sur sa pelouse grâce à sa recrue brésilienne Endrick (2-1), dimanche 11 janvier, alors que Metz a subi une correction contre Montpellier, pensionnaire de Ligue 2 (4-0).

Photo : AFP/VNA/CVN

L'OL a parfaitement géré son duel contre l'un de ses rivaux dans la course à l'Europe en championnat et a pu compter sur son nouvel attaquant, prêté par le Real Madrid, pour faire la différence.

Le grand espoir du football auriverde (19 ans), en manque de temps de jeu en Espagne et venu à Lyon pour tenter de gagner sa place pour le Mondial-2026, a marqué les esprits dès sa première titularisation.

Après plusieurs vaines tentatives, dont l'une a été déviée sur son poteau par Arnaud Bodart, le gardien lillois, Endrick a réussi à trouver l'ouverture de près juste avant la mi-temps pour donner définitivement l'avantage aux siens.

Lyon, 5e en Ligue 1 et sur une série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues, a ainsi démontré ses bonnes dispositions actuelles et peut voir loin avec son renfort offensif de poids.

Lens et Rennes en contrôle

Photo : AFP/VNA/CVN

Tout le contraire de Lille, qui n'est pas parvenu à s'acheter un peu de tranquillité, une semaine après avoir vécu une soirée à très haute tension face à Rennes en L1 (défaite 2-0) avec les vives critiques de ses dirigeants contre l'arbitrage et des insultes proférées par ses ultras en tribunes. À cinq jours d'un déplacement à Paris pour y défier le champion d'Europe, vendredi 16 janvier au Parc des Princes, les Dogues sont dans le dur.

L'exploit de la journée est à mettre à l'actif de Montpellier, qui a terrassé Metz à Saint-Symphorien. La lanterne rouge de la Ligue 1 a totalement sombré et les Lorrains, humiliés, ont quitté le terrain sous les sifflets de leur public après avoir été submergés par les assauts répétés de Héraultais pourtant guère fringants en Ligue 2 (9e).

Les autres équipes de l'élite ont connu des sorts plus favorables. Lens, leader de la L1, a fait respecter la hiérarchie à Sochaux (N) (3-0). Cette partie avait été décalée de samedi 10 à dimanche 11 janvier en raison de fortes chutes de neige.

Rennes, longtemps mené au score, a connu plus de difficultés à Beauvais face à Chantilly (N2) mais a fini par l'emporter 3-1 en profitant de l'exclusion de Sambou Yatabaré en fin de rencontre.

Nice, à la peine depuis le début de saison, s'est lui offert une petite bouffée d'oxygène en écartant Nantes à La Beaujoire (1-1, 5-3 aux t.a.b.). L'arrivée de Claude Puel durant la mini-trêve hivernale a permis de stopper l'hémorragie pour les Aiglons, qui viennent d'enchaîner deux matches sans revers.

Les deux dernières rencontres des 16e de finale de la Coupe de France auront lieu lundi 12 (PSG - Paris FC) et mardi 13 janvier (Bayeux (R1) - OM).

AFP/VNA/CVN