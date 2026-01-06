Tennis : Sabalenka lance sa saison en trombe à Brisbane, Kyrgios battu pour son retour

La N o 1 mondiale Aryna Sabalenka est entrée tambour battant dans la saison 2026 avec une victoire mardi 6 janvier 6-0, 6-1 en 48 minutes face à l'Espagnole Cristina Bucsa (50 e ) au premier tour du tournoi de Brisbane, préparatif à l'Open d'Australie (18 janvier-1 er février).

Photo : AFP/VNA/CVN

La puissante Bélarusse a assuré qu'elle avait pu afficher d'entrée ce niveau de jeu grâce au pourtant décrié match d'exhibition perdu face à Nick Kyrgios le 28 décembre.

"Quand on joue contre un garçon, l'intensité est complètement différente. En particulier quand c'est Nick (Kyrgios) qui fait des amorties un coup sur deux et qui vous fait énormément courir. C'est pour ça que j'étais très en forme aujourd'hui", a-t-elle commenté.

Au prochain tour, la lauréate de l'Open d'Australie 2023, affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (41 e ) qui a écarté la Lettonne Jelena Ostapenko (7e), en vue d'un quart de finale possible contre Madison Keys qui l'avait surprise l'an dernier en finale à Melbourne.

De son côté, Kyrgios, qui n'avait plus joué sur le circuit ATP depuis sa défaite au deuxième tour à Miami en mars dernier, est tombé d'entrée face à l'Américain Aleksandar Kovacevic (58e) 6-3, 6-4.

Le finaliste de Wimbledon 2022 tente un retour sur le circuit après trois années ruinées par des blessures qui l'ont vu chuter au 670e rang ATP.

Face à un solide Kovacevic, ses éclairs de génie n'ont pas été suffisants pour palier un jeu trop en dents de scie. "Je me sens bien et je vais pouvoir tenter de construire mon jeu" en partant de ce match, a-t-il analysé.

AFP/VNA/CVN



