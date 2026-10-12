Tennis : à Pékin, Zheng Qinwen s'offre un premier WTA 1000 et un retour au premier plan

Elle est bel et bien de retour : l'ex-4 e mondiale Zheng Qinwen (actuelle 54 e ) a gagné dimanche 11 octobre à Pékin son premier tournoi de la catégorie WTA 1000, confirmant son retour en forme après être sortie du top 100 en milieu de saison.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Première Chinoise à remporter le tournoi de Pékin, réintroduit au calendrier en 2004 après une première apparition dans les années 1990, la native du Hubei (Centre du pays) a battu 7-5, 6-4 la gagnante du dernier Roland-Garros Mirra Andreeva (5e).

Après avoir conclu le match d'un ace autoritaire, la championne olympique des Jeux de Paris est tombée à la renverse et a même essuyé quelques larmes, une marque d'émotion rare chez elle.

"C'est un sentiment incroyable de gagner ici à Pékin", s'est émerveillée la lauréate du tournoi, qui succède au palmarès à l'Américaine Amanda Anisimova.

"Gagner à domicile, devant mon public, était un de mes rêves", a insisté Zheng, battue en 2024 à Wuhan pour sa première finale de WTA 1000.

La désormais sextuple lauréate de tournois WTA était retombée hors du top 100 à la fin du printemps, après une opération au coude à l'été 2025 et des résultats en demi-teinte durant la première moitié de saison en 2026.

"J'ai vécu une année très, très difficile", a confirmé Zheng dimanche 11 octobre.

Mais une première embellie s'était produite début septembre, quand la finaliste de l'Open d'Australie et du Masters 2024 était parvenue à se hisser en quarts de finale de l'US Open en étant issue des qualifications.

Photo : AFP/VNA/CVN

Bénéficiaire d'une invitation des organisateurs du tournoi lui permettant d'intégrer directement le tableau final, Zheng est devenue dimanche 11 octobre la quatrième titulaire d'une "wild card" à remporter un WTA 1000, après la Russe Maria Sharapova (Cincinnati 2011) et les Canadiennes Bianca Andreescu (Indian Wells 2019) et Victoria Mboko (Montréal 2025).

Andreeva No3, Zheng aux portes du top 20

Prise à la gorge par Andreeva, qui a rapidement mené 2-0, Zheng est revenue dans le match avec sa combativité et son agressivité coutumières.

Après avoir égalisé à 2-2, la Chinoise de 24 ans a dû écarter trois balles de premier set pour Andreeva alors qu'elle était menée 5-4.

Un défi qu'elle a relevé sans trembler, et qui a marqué le tournant du match. Zheng a finalement gagné le jeu, puis aligné deux jeux blancs pour empocher la première manche.

Breakée dès le premier jeu du deuxième set, Andreeva a eu le mérite de s'accrocher pour recoller à 1-1. Mais la Sibérienne de 19 ans a une nouvelle fois perdu sa mise en jeu à 4-4, et Zheng ne s'est pas fait prier pour conclure la partie dès sa première occasion dans le jeu suivant.

La Russe a ainsi perdu sa deuxième finale de WTA 1000 de la saison, après sa défaite sur la terre battue de Madrid début mai.

Elle avait remporté ses deux premières finales à ce niveau en 2025, à Dubaï et Indian Wells (dur).

La Russe grimpera lundi 12 octobre à la troisième place mondiale, le meilleur classement de sa carrière. Zheng va pour sa part s'installer aux portes du top 20.

AFP/VNA/CVN