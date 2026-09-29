Tennis : à Pékin et Wuhan, Swiatek contrainte de briller pour voir le Masters

Derniers WTA 1000 de la saison, les tournois de Pékin à partir de mercredi 30 septembre et de Wuhan dans la foulée pèseront très lourd cette année pour l'ex-N o 1 mondiale Iga Swiatek (actuelle 9 e ), contrainte de briller en Chine pour arracher une place au Masters d'Indian Wells en novembre.

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À un peu plus d'un mois du Masters (8-15 novembre), la sextuple gagnante de tournois du Grand Chelem est dixième à la Race, le classement sur la saison qui détermine les huit qualifiées pour Indian Wells.

Avec 816 points de retard sur Karolina Muchova (7e à la Race) et 650 sur Linda Noskova (8e), la qualification reste envisageable pour la Polonaise.

Les tournois de Pékin et Wuhan rapporteront en effet chacun 1.000 points à leur lauréate et 650 à la finaliste malheureuse.

La route sera cependant semée d'embûches dans la capitale chinoise, où Swiatek pourrait croiser en huitièmes de finale Iva Jovic (13e mondiale), en quarts Coco Gauff (4e) et en demi-finales la nouvelle patronne du circuit Elena Rybakina (1re).

Avantage Noskova

Même si elle surmonte tous ces obstacles et se hisse en finale, la Varsovienne de 25 ans devra aussi espérer que ses rivales tchèques Muchova et Noskova ne marquent pas trop de points en Chine.

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Si la première n'avait pas spécialement brillé lors des deux derniers WTA 1000 de la saison en 2025, la seconde avait atteint la finale à Pékin et a depuis remporté à Wimbledon son premier titre du Grand Chelem.

Le sacre de Noskova à Londres a compliqué l'équation pour Swiatek, puisque même si la Tchèque termine l'année hors du top 7 à la Race, la huitième place au Masters lui reviendra d'office en sa qualité de lauréate d'un Grand Chelem disputé en 2026.

En d'autres termes, la Polonaise est obligée de terminer parmi les sept premières de la Race si elle veut voir Indian Wells - une huitième place ne lui permettrait de se qualifier que si Noskova est mieux classée qu'elle.

L'absence de Swiatek au Masters serait un petit événement sur le circuit féminin, qu'elle a dominé pendant 125 semaines.

La Polonaise n'a manqué aucune des cinq dernières éditions du prestigieux tournoi de fin de saison, qui lui a toutefois rarement réussi (trois éliminations dès la phase de groupes pour un titre en 2023 et une demi-finale en 2022).

Kostyuk blessée

Classée juste devant Swiatek à la Race avec 326 points d'avance, l'Ukrainienne Marta Kostyuk soigne une blessure à un poignet et a déclaré forfait pour le WTA 1000 de Pékin.

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Si elle se rétablit à temps pour s'aligner à Wuhan, la demi-finaliste de Roland-Garros et de Wimbledon sera une très sérieuse concurrente dans la course au Masters.

A l'heure actuelle, en dehors de Noskova, seule la No1 mondiale Elena Rybakina a assuré sa place dans le désert californien en novembre, grâce à ses titres à l'Open d'Australie et à l'US Open.

Sa dauphine Aryna Sabalenka - qui n'aura pas l'occasion de remonter sur le trône mondial à Pékin, quel que soit son résultat - est en ballottage très favorable, comme les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff, et la championne russe de Roland-Garros Mirra Andreeva.

Sixième à la Race, l'Ukrainienne Elina Svitolina compte une avance moins confortable sur ses poursuivantes Muchova, Noskova et Kostyuk.

Mais le forfait de Kostyuk à Pékin et les 1.225 points d'avance qu'elle compte sur Swiatek à la Race garantissent presque sa présence à Indian Wells.

Après le WTA 1000 de Wuhan, les prétendantes au Masters auront encore deux WTA 500 (Ningbo puis Tokyo) pour tenter d'arracher leur place.

AFP/VNA/CVN











