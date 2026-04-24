Sony présente un robot-pongiste prêt à défier les frères Lebrun

Des robots peuvent battre le record du monde "humain" du semi-marathon, boxer et désormais défier les frères Lebrun au tennis de table. C'est ce qu'a annoncé Sony dans une recherche publiée jeudi 23 avril.

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Photo : Sony/CVN

L'unité d'intelligence artificielle (IA) du groupe japonais a mis au point un bras robotisé dopé à l'IA, équipé d'une raquette de tennis de table, capable de réagir à des coups professionnels avec "la vitesse et les effets de rotation du tennis de table de haut niveau".

"Ace" est un robot aussi grand qu'une table de ping-pong, capable de prendre des décisions en une fraction de seconde pour exécuter des mouvements précis et puissants, selon Sony AI, dont les travaux ont été publiés dans la revue Nature.

Dans un premier temps, ce joueur bruyant, caractérisé par des sifflements constants, des cliquetis et un bras en mouvement, a affronté cinq joueurs "élite" et deux professionnels. Il a remporté trois matches sur cinq contre le groupe "élite" tandis que ceux contre les "pros" ont été "disputés", a précisé l'entreprise.

Mais après de nouveaux réglages, "Ace" a finalement réussi à battre les professionnels avec des vitesses de frappe plus élevées, des placements plus près du bord de la table et des échanges à un rythme plus soutenu, a indiqué Sony AI.

"En résolvant un problème qui exige une détection et un contrôle en temps réel exceptionnels, cette recherche pose les bases de systèmes d'IA capables d'opérer de manière sûre et fiable dans des environnements physiques dynamiques, allant de contextes critiques pour la sécurité à des domaines interactifs en temps réel", a ajouté l'entreprise.

Les précédents robots-pongistes pouvaient soutenir des échanges, mais n'avaient jamais dépassé le niveau amateur, a précisé Sony AI.

"Une fois que l'IA peut fonctionner à un niveau d'expert humain dans ces conditions, cela ouvre la porte à une toute nouvelle catégorie d'applications dans le monde réel qui étaient jusqu'ici hors de portée", a déclaré Peter Stone, directeur scientifique de Sony AI.

AFP/VNA/CVN