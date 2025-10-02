Tennis : Sinner remporte à Pékin son 21e titre

Jannik Sinner a sèchement battu le jeune Américain Learner Tien 6-2, 6-2, mercredi 1 er octobre en finale du tournoi ATP 500 de Pékin, pour remporter le 21 e titre de sa carrière.

Le N°2 mondial n'a laissé aucune chance à Tien (52e), qui disputait sa première finale sur le circuit ATP. L'Italien remporte ce tournoi pour la deuxième fois, après son titre en 2023, où il avait battu Daniil Medvedev en finale.

Tien avait justement profité de l'abandon du Russe mardi en demi-finales.

Sinner, 24 ans, n'a perdu qu'un seul match dans sa carrière sur les courts en dur de Pékin, l'année passée contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui avait remporté la finale en trois sets très accrochés.

"C'est un endroit très très spécial pour moi", a déclaré Sinner, vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem et qui était tête de série N°1 cette semaine dans la capitale chinoise.

Alcaraz était absent cette année et disputait à la place le tournoi de Tokyo, qu'il a remporté mardi 30 septembre.

L'Italien n'a jamais tremblé contre Learner Tien, novice à ce niveau et qui a perdu son service d'entrée. "Félicitations à Jannik pour cette belle semaine, un autre titre, c'était un honneur de partager le court avec toi aujourd'hui", a salué le jeune Américain.

Sinner a réussi 10 aces et s'est imposé en 1 heure et 12 minutes.

Malgré quelques flashs, Tien n'a jamais été en mesure de perturber l'Italien mercredi 1er octobre.

"Tu as montré tout au long de la saison quel talent tu es", l'a toutefois félicité Sinner.

Cette victoire permet à ce dernier d'enlever son troisième titre cette saison après l'Open d'Australie et Wimbledon.

L'Italien a maintenant la possibilité de reprendre la place de N°1 mondial à Alcaraz, qui a déclaré forfait pour le tournoi Masters 1000 de Shanghai, qui vient de démarrer.

L'Espagnol avait dépossédé Sinner de la première place en le battant en finale de l'US Open.

