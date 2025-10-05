Cyclisme : Demi Vollering championne d'Europe avec un raid à la Pogacar

"La course parfaite" : la Néerlandaise Demi Vollering a été sacrée championne d'Europe de cyclisme sur route samedi 4 octobre à Guilherand-Granges, en Ardèche, après un raid à la Tadej Pogacar en partant de 38 km de l'arrivée.

>> Mondiaux de cyclisme : l'Italie sans Filippo Ganna au Rwanda

>> Mondiaux de cyclisme : Evenepoel humilie Pogacar dans le contre-la-montre

>> Mondiaux de cyclisme : "pas de miracle" pour les Français malgré un Seixas "épatant"

Photo : AFP/VNA/CVN

Au-dessus du lot, Vollering a devancé la Polonaise Kasia Niewiadoma de 1 min 18 sec et sa compatriote Anna van der Breggen de 1 min 24 sec pour apporter aux Pays-Bas son neuvième titre en dix éditions.

"Je suis très fière de ramener le maillot à l'équipe car on a fait la course parfaite. Je suis impatiente de le porter en course", a-t-elle réagi.

C'est, à 28 ans, le premier sacre européen pour Vollering et une belle revanche sur les Championnats du monde samedi dernier à Kigali où elle s'était neutralisée avec les autres favorites pour se contenter de la septième place.

En Drôme-Ardèche, elle n'a rien laissé au hasard en dynamitant le groupe de tête et toutes les Françaises dans l'ascension de Saint-Romain-de-Lerps, à 39 km du but.

Un kilomètre plus loin, elle a placé une seconde accélération pour semer les trois coureuses à avoir réussi à s'accrocher, Niewiadoma, Van der Breggen et l'Italienne Elisa Longo Borghini qui allait ensuite exploser et terminer dixième à plus de quatre minutes.

Vollering s'est alors engagée dans un long cavalier seul pour franchir en tête les deux dernières montées du très raide Val d'Enfer et aller cueillir la victoire sur la ligne à Guilherand-Granges, où les Françaises Juliette Labous et Cédrine Kerbaol ont respectivement pris la sixième et la neuvième place.

"Peut-être que Pauline..."

"C'était le plan d'attaquer tôt car je voulais m'assurer la victoire. Je me sentais bien, confiante. J'avais tous les entraînements du contre-la-montre des Mondiaux dans les jambes", a souligné la lauréate du Tour de France 2023.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je suis contente pour Demi", l'a félicitée Juliette Labous, qui est sa coéquipière à l'année chez FDJ-Suez. "Elle peut être fière parce qu'elle était clairement au-dessus de tout le monde. Elle a su rebondir des Championnats du monde qui étaient un peu décevants pour elle, donc franchement respect."

Labous, leader de l'équipe de France en l'absence de Pauline Ferrand-Prévot, ne nourrissait pas de regrets dans la mesure où "ça s'est vraiment joué à la pédale" et que "les plus fortes étaient devant".

"Peut-être que Pauline aurait pu la suivre, mais voilà c'est comme ça", a-t-elle dit.

Avec ce 55e succès de sa carrière, le 11e en 2025, Vollering couronne une saison magnifique, même si elle a échoué à gagner le Tour de France qu'elle a terminé deuxième cet été derrière justement Pauline Ferrand-Prévot.

Elle a notamment gagné la Vuelta, les Tours de Catalogne et du Pays basque ainsi que les Strade Bianche, et décroché une kyrielle de podiums, dont le bronze sur le contre-la-montre des Mondiaux.

AFP/VNA/CVN