Espagne : le Real reprend provisoirement la tête, Mbappé touché

Une semaine après avoir été giflé par l'Atlético (5-2) dans le derby de Madrid, le Real s'est ressaisi samedi 4 octobre en battant Villarreal 3-1 avec un doublé de Vinicius et un but de Mbappé, sorti ensuite en grimaçant, visiblement touché.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après huit rencontres de championnat, les Merengue (21 pts) prennent provisoirement la tête du classement à Barcelone (19 pts), qui peut récupérer la première place dimanche en cas de victoire à Séville (16h15).

Après un début poussif du Real, Vinicius a débloqué la situation à la 47e minute (1-0) avant de doubler la marque sur pénalty (2-0, 69e). Kylian Mbappé a marqué ensuite (3-1, 80e) son 14e but en dix matches cette saison, toutes compétitions confondues.

Le capitaine de l'équipe de France est resté à terre après son but, avant de quitter la pelouse, sans aide mais semblant se plaindre de la cheville droite.

Cette sortie prématurée intervient alors que Mbappé est attendu lundi à Clairefontaine pour préparer avec les Bleus les matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l'Azerbaïdjan (le 10 octobre) et l'Islande (le 13).

Les hommes de Xabi Alonso ne s'attendaient pas à une partie de plaisir contre un adversaire qui, au coup d'envoi, était troisième du classement, avec 17 points. Et leur victoire a effectivement mis longtemps à se dessiner.

Le Real a certes dominé, et même largement (près de 75% de possession en première période), mais a eu un mal fou à déstabiliser la défense compacte de Villarreal, qui a réussi en première période à museler les fusées Vinicius et Mbappé.

Mbappé : 9 buts en 8 matches

À force de ronronner, les Merengue ont failli se faire surprendre juste avant la pause (41e). Le Canadien Tani Oluwayesi s'est échappé depuis son propre camp sur un contre pour aller défier Thibault Courtois en face à face.

Mais le Belge est, dans ces situations, l'un des meilleurs gardiens du monde: il a sauvé son équipe une nouvelle fois en remportant ce duel, permettant aux siens de rejoindre les vestiaires sur le score de 0-0.

Photo : AFP/VNA/CVN

La délivrance pour Madrid est arrivée à la 47e minute, grâce à un but heureux. Vinicius a pénétré dans la surface par la gauche, s'est ouvert un angle de tir très fermé. Son ballon a été dévié par le talon d'un défenseur, prenant à contre-pied le gardien qui semblait sur la trajectoire (1-0).

Le Brésilien a ensuite obtenu et transformé lui-même un pénalty (2-0, 68e). Le Géorgien Georges Mikautadze a réduit le score d'un tir superbe de 18 mètres face au but (2-1, 73e) au moment où le Real semblait enfin trouver son rythme de croisière, dynamisé par l'entrée en jeu de Jude Bellingham.

Mais Mbappé a permis aux siens de terminer le match sereinement en marquant le troisième but du Real (3-1, 81e), son neuvième en huit matches de Liga. Après avoir célébré son but avec ses partenaires, le Français s'est assis sur la pelouse et est sorti.

En début de soirée, Bilbao s'est par ailleurs hissé à la cinquième place provisoire (13 pts) en s'imposant 2-1 à domicile contre la lanterne rouge Majorque.

AFP/VNA/CVN