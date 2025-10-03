Ligue Europa : Lille se réveille et se paie la Roma

Réveillé par le parfum de la Ligue Europa, Lille qui restait sur deux défaites en championnat, a surpris l'AS Rome (1-0) le 2 octobre malgré un penalty en fin de match retiré à deux reprises, soit trois tentatives romaines toutes stoppées par le gardien lillois.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un an jour pour jour après sa retentissante victoire face au Real Madrid en Ligue des champions (1-0), le Losc, séduisant, a épinglé un autre grand d'Europe à son tableau de la chasse.

La Roma n'a certes pas le palmarès de l'ogre madrilène, mais les Giallorossi peuvent être considérés comme une petite terreur de la C3, dont ils ont atteint le dernier carré en 2021 et 2024, et perdu la finale en 2023.

Le succès lillois sur un but dès la 6e minute de Hakon Haraldsson, est d'autant plus éclatant que les hommes de Bruno Genesio ont rallié le Stadio olimpico en plein doute après leur déroute à Lens (3-0) dans le derby du Nord et leur défaite à domicile contre l'OL (1-0), avant de recevoir le PSG le 5 octobre.

Tout le contraire de la Roma qui abordait, elle, cette rencontre en favorite après avoir remporté quatre de ses cinq premiers matches de Serie A, synonyme de 3e place en championnat.

Vainqueur à Nice (2-1) la semaine dernière en ouverture de sa campagne européenne, la "Louve" est tombée sur un Losc sans complexes à l'image de son maître à jouer Ayyoub Bouaddi.

L'international Espoirs, 18 ans depuis le 2 octobre, en a fait voir de toutes les couleurs aux hommes de Gian Piero Gasperini, inhabituellement empruntés et dominés physiquement.

Penalty retiré deux fois

Le phénomène lillois n'a toutefois pas eu son mot à dire sur l'action décisive de cette rencontre qui a mené au seul but dès la 6e minute.

De retour de blessure, Thomas Meunier a récupéré un ballon près de la surface romaine et trouvé Felix Correia qui a lancé d'une déviation vers le but Hakon Haraldsson.

L'Islandais, critiqué après ses dernières sorties, a trompé Mile Svilar à bout portant et éteint le Stadio olympico.

Olivier Giroud, doyen depuis la semaine dernière des buteurs français dans les compétitions européennes, a bien failli doubler la mise mais a perdu son duel avec Mile Svilar (54e)

Lille a tremblé à la 35e minute quand Aïssa Mandi a sauvé son équipe en stoppant sur la ligne de but un tir de l'ancien Lensois Neil El Aynaoui.

Et surtout à la 84e minute sur un pénalty consécutif à une main de Mandi dans sa surface pour un final fou.

La première tentative d'Artem Dovbyk a été stoppée par Berke Özer, mais l'arbitre a ordonné que le penalty soit retiré après l'entrée illicite dans la surface d'un Lillois.

Özer a également stoppé la seconde tentative de Dovbyk, mais la Roma a bénéficié d'une troisième chance, car le gardien turc avait quitté sa ligne avant le tir de l'attaquant romain.

Qu'à cela ne tienne, Özer, de retour de blessure, a stoppé la troisième tentative romaine, cette fois de Matias Soulé, et préservé la victoire des siens, pour la plus grande incrédulité des 60.000 tifosi romains.

"Gagner face à un adversaire qui n'avait pas encaissé beaucoup de buts et qui fait partie des favoris de l'Europa League, c'est de bon augure pour la suite", s'est réjoui Bruno Genesio.

"Ça montre à mon groupe qu'on est capable de concurrencer ce type d'équipes", a insisté le coach lillois.

AFP/VNA/CVN